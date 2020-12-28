Son dakika haberi: Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı tercih eden Oğulcan Çağlayan Terim'in yıldızı oldu! Ünal Aysal döneminde...

DOĞRU ZAMANI BEKLEDİ

Terim, Taylan Antalyalı gibi Oğulcan Çağlayan için de doğru zamanı bekledi ve 24 yaşındaki hücum oyuncusunu ilk 2 hafta kadroya bile almadı. Zamanla idman temposuna alışan ve fiziksel olarak iyi duruma gelen Oğulcan, forma şansı gelince hocasını mahcup etmedi.

Trabzon'da attığı golle siftah yapan ve formsuz Falcao ile karantinadaki Diagne'nin yokluğunda Fatih Terim'in elini güçlendiren Oğulcan Çağlayan'a övgü üstüne övgü geldi. Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, maç sonrası yaptığı paylaşımında "Zlatan'ım benim be! Maşallah" yorumuyla Oğulcan'ı kutladı.