Son dakika haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Diego Costa geliyor! Arda Turan'ı tebrik etti...

Falcao'nun bitmeyen sakatlığı, Diagne'nin istikrarsız performansı sonucu Galatasaray'ın yeni forveti Oğulcan Çağlayan olurken, sarı-kırmızılı kulübün, taraftarını çok heyecanlandıracak bir transfer hamlesi düşündüğü ortaya çıktı. SABAH Spor, Aslan'ın listesindeki o dünya yıldızını açıklıyor: DİEGO COSTA!
OYUNCUYLA TEMASA GEÇİLDİ, İLK SİNYALLER OLUMLU
Atletico Madrid, Diego Costa'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Hem Falcao hem Diagne'den kurtulmak isteyen Galatasaray da bu iki oyuncunun boşluğunu Brezilya asıllı İspanyol forvet ile doldurmayı planlıyor.
Luis Suarez geldikten sonra İspanyol devinde forma şansı azalan yıldız oyuncuyla temasa geçildiği ve olumlu sinyaller alındığı öğrenildi.
DİAGNE'Yİ GELEN İLK TEKLİFE SATMAYA HAZIR
Arda Turan'la A.Madrid'de birlikte oynayan Diego Costa, Trabzon galibiyetinden sonra zafer fotoğrafı paylaşan Arda'yı tebrik etti.
İsmi Inter Miami ile anılan Falcao'dan bonservis beklentisi olmayan Cimbom, Diagne'yi Körfez ülkelerinden gelecek ilk teklife satmaya hazır. Devre arasında bu operasyon gerçekleşirse, Diego Costa için şartlar zorlanacak. Aksi halde sezon sonunda serbest kalması beklenecek.