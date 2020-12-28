Son dakika haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Diego Costa geliyor! Arda Turan'ı tebrik etti...

OYUNCUYLA TEMASA GEÇİLDİ, İLK SİNYALLER OLUMLU

Atletico Madrid, Diego Costa'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Hem Falcao hem Diagne'den kurtulmak isteyen Galatasaray da bu iki oyuncunun boşluğunu Brezilya asıllı İspanyol forvet ile doldurmayı planlıyor.