Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Diego Costa geliyor! Arda Turan'ı tebrik etti...

Son dakika haberi: 'da 'nun yerine geliyor! Arda Turan'ı tebrik etti...

Son dakika haberleri... Devre arasında ve Mbaye Diagne'yi göndermek isteyen sarı-kırmızılı yetkililer, 'in satış listesine koyduğu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer edebilmek için düğmeye bastı. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Diego Costa geliyor! Arda Turan'ı tebrik etti...

Falcao'nun bitmeyen sakatlığı, Diagne'nin istikrarsız performansı sonucu 'ın yeni forveti Oğulcan Çağlayan olurken, sarı-kırmızılı kulübün, taraftarını çok heyecanlandıracak bir hamlesi düşündüğü ortaya çıktı. SABAH Spor, Aslan'ın listesindeki o dünya yıldızını açıklıyor: !

Son dakika haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Diego Costa geliyor! Arda Turan'ı tebrik etti...

OYUNCUYLA TEMASA GEÇİLDİ, İLK SİNYALLER OLUMLU

, 'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Hem Falcao hem Diagne'den kurtulmak isteyen da bu iki oyuncunun boşluğunu Brezilya asıllı İspanyol forvet ile doldurmayı planlıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Diego Costa geliyor! Arda Turan'ı tebrik etti...

Luis Suarez geldikten sonra İspanyol devinde forma şansı azalan yıldız oyuncuyla temasa geçildiği ve olumlu sinyaller alındığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Diego Costa geliyor! Arda Turan'ı tebrik etti...

DİAGNE'Yİ GELEN İLK TEKLİFE SATMAYA HAZIR

Arda Turan'la A.Madrid'de birlikte oynayan , Trabzon galibiyetinden sonra zafer fotoğrafı paylaşan Arda'yı tebrik etti.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Diego Costa geliyor! Arda Turan'ı tebrik etti...

İsmi Inter Miami ile anılan Falcao'dan bonservis beklentisi olmayan Cimbom, Diagne'yi Körfez ülkelerinden gelecek ilk teklife satmaya hazır. Devre arasında bu operasyon gerçekleşirse, için şartlar zorlanacak. Aksi halde sezon sonunda serbest kalması beklenecek.

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Diego Costa geliyor! Arda Turan'ı tebrik etti...
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