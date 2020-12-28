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'dan flaş açıklama! maçı...

Son dakika haberleri... 'in 15. haftasında sahasında 'a 2-0'lık skorla yenilen ve yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşayan Trabzonspor'dan açıklama geldi. Bordo mavili takım açıklamasında, derbideki yenilgi sonrası futbolcu eşlerine sosyal medyadan sözlü saldırıların gerçekleştiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:13 Son Güncelleme: 28.12.2020 18:23 ABONE OL
Trabzonspor'dan flaş açıklama! Galatasaray maçı...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'e Eddie Newton ile başlayan ancak alınan kötü sonuçlardan sonra Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Trabzonspor, toparlanma belirtileri gösterse de, son hafta oynanan karşılaşmalarda sahasında Galatasaray'a 2-0'lık skorla kaybetti. Bu yenilgi sonrası futbolcular kadar futbolcu eşleri de sosyal medyadan büyük tepki gördü.

TRABZONSPOR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

"Galatasaray karşılaşması sonrası bazı futbolcularımızın eşlerine, sosyal medya hesaplarından hoş olmayan, ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan cümleler kullanılarak çok ağır hakaretler edilmiştir. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki; futbolcularımız ve aileleri kulübümüzün en değerlileridir. Saygı çerçevesi içerinde yapılan eleştirinin her türlüsüne açığız. Ancak taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bu olayları şiddetle kınadığımızı belirtirken, hukuk birimimizin söz konusu hesapları tespit ederek kanuni işlemlere başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Trabzonspor'dan flaş açıklama! Galatasaray maçı...
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