Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

Son dakika haberi: 'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

'ın yıldızı , bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak deplasmanında başarılı bir oyun sergileyen deneyimli 10 numara, sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini ifade etmişti. Faslı orta saha, "Henüz sezon bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil." şeklinde konuşmuştu. Belhanda'nın menajerinin Galatasaray yönetimiyle görüştüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:42 Son Güncelleme: 28.12.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

'de çıktığı son 9 maçta 7 galibiyet alan , zirvenin yeni sahibi oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Terim'in raporları doğrultusunda takıma yapılacak isimler üzerinde yoğun mesai harcayan Galatasaray'da 'nın geleceği de belirsizliğini koruyor. 2-0 kazanılan maçının ardından takımda kalmak istediğini ifade eden Belhanda için menajeri William D'Avila, sarı-kırmızılı yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes 'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

Hürriyet'te yer alan habere göre, kariyerine 'da devam etmek isteyen Faslı futbolcu, menajeri William D'Avila ile birlikte sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.

Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

Sezon başında yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren , yeni kontrat için fiyat düşürdü.

Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

Mevcut kontratında yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret kazanan deneyimli futbolcu, yeni sözleşme için 1 milyon euro'luk indirime gitti.

Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

Yıllık 2.3 milyon euro isteyen Younes 'nın bu talebi karşılık bulmadı.

Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

Başkan ve Abdurrahim Albayrak, futbolcu cephesinden talep edilen bu rakama son derece soğuk baktı.

Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

Teknik direktör 'in de yönetimle hemfikir olması durumunda sezon sonunda oyuncuyla yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

Bu sezon formasını 14 kez giyen 30 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp 1 asist yaptı.

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Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...
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