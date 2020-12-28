Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta 7 galibiyet alan Galatasaray, zirvenin yeni sahibi oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Terim'in raporları doğrultusunda takıma yapılacak isimler üzerinde yoğun mesai harcayan Galatasaray'da Belhanda'nın geleceği de belirsizliğini koruyor. 2-0 kazanılan Trabzonspor maçının ardından takımda kalmak istediğini ifade eden Belhanda için menajeri William D'Avila, sarı-kırmızılı yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdi.