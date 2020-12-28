Son dakika transfer haberi: Belhanda Galatasaray'da kalacak mı? 1 milyon euro indirim yaptı...

Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta 7 galibiyet alan Galatasaray, zirvenin yeni sahibi oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Terim'in raporları doğrultusunda takıma yapılacak isimler üzerinde yoğun mesai harcayan Galatasaray'da Belhanda'nın geleceği de belirsizliğini koruyor. 2-0 kazanılan Trabzonspor maçının ardından takımda kalmak istediğini ifade eden Belhanda için menajeri William D'Avila, sarı-kırmızılı yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Faslı futbolcu, menajeri William D'Avila ile birlikte sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.
Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda, yeni kontrat için fiyat düşürdü.
Mevcut kontratında yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret kazanan deneyimli futbolcu, yeni sözleşme için 1 milyon euro'luk indirime gitti.
Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, futbolcu cephesinden talep edilen bu rakama son derece soğuk baktı.
Teknik direktör Fatih Terim'in de yönetimle hemfikir olması durumunda sezon sonunda oyuncuyla yollar ayrılacak.
Bu sezon Galatasaray formasını 14 kez giyen 30 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp 1 asist yaptı.