Son dakika transfer haberi... Mesut Özil için Juventus iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor

Arsenal ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, devre arasında İngiliz ekibinden ayrılabilir. Uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alman yıldızı ABD'den de birçok takım istiyor. Ancak İtalyan basınını Mesut Özil'le ilgili çarpıcı bir habere imza attı. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi, deneyimli 10 numaranın Juventus'un yolunu tutacağını iddia etti. Ronaldo ve Mesut, yıllar sonra Juventus'ta buluşabilir.
Arsenal'de sezon başından beri devam eden Mesut Özil krizi sürpriz bir şekilde çözülebilir. İtalyan basını Alman yıldızın transferine dair flaş bir iddia ortaya attı.
İngiliz ekibinin elden çıkarmak istediği 10 numaranın, sezon sonuna kadar daha sözleşmesi devam ediyor. Yüksek maaşı nedeniyle birçok kulübün teklifini geri çeviren Mesut için, Juventus devreye girdi.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, Mesut Özil'i 6 aylığına kiralamak istiyor. İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcunun maaşının yarısını ödeyerek bu transferi bitirmenin hesaplarını yapıyor.
Mesut, Arsenal'den yıllık 18.2 milyon euro kazanıyor. Alman futbolcu, İngiliz ekibinde kalması durumunda kontratının sonuna kadar yaklaşık 10 milyon euro daha kazanacak.
Öte yandan Mesut, son olarak mart ayında Arsenal forması giydi.