Son dakika transfer haberi... Mesut Özil için Juventus iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor

Arsenal ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, devre arasında İngiliz ekibinden ayrılabilir. Uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alman yıldızı ABD'den de birçok takım istiyor. Ancak İtalyan basınını Mesut Özil'le ilgili çarpıcı bir habere imza attı. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi, deneyimli 10 numaranın Juventus'un yolunu tutacağını iddia etti. Ronaldo ve Mesut, yıllar sonra Juventus'ta buluşabilir.