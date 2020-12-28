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Son dakika haberi... için iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor

Son dakika haberi... 'nin listesinde olan ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. 'in hem hem de Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği ve elden çıkarmak istediği Alman yıldızın 'a transfer olacağı ifade edildi. İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre Juve, devre arasında Mesut'u almak için harekete geçti. İngiliz ekibi de bu transfere oldukça sıcak bakıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:48 Son Güncelleme: 28.12.2020 13:17 ABONE OL
Son dakika transfer haberi... Mesut Özil için Juventus iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor

ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan , devre arasında İngiliz ekibinden ayrılabilir. Uzun süredir 'nin de listesinde yer alan Alman yıldızı ABD'den de birçok takım istiyor. Ancak İtalyan basınını Mesut Özil'le ilgili çarpıcı bir habere imza attı. 'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi, deneyimli Juventus'un yolunu tutacağını iddia etti. Ronaldo ve Mesut, yıllar sonra Juventus'ta buluşabilir.

Son dakika transfer haberi... Mesut Özil için Juventus iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor

'de sezon başından beri devam eden krizi sürpriz bir şekilde çözülebilir. İtalyan basını Alman yıldızın transferine dair flaş bir iddia ortaya attı.

Son dakika transfer haberi... Mesut Özil için Juventus iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor

İngiliz ekibinin elden çıkarmak istediği , sezon sonuna kadar daha sözleşmesi devam ediyor. Yüksek maaşı nedeniyle birçok kulübün teklifini geri çeviren Mesut için, devreye girdi.

Son dakika transfer haberi... Mesut Özil için Juventus iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor

Tuttosport'ta yer alan habere göre , 'i 6 aylığına kiralamak istiyor. İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcunun maaşının yarısını ödeyerek bu transferi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi... Mesut Özil için Juventus iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor

Bu gerçekleşirse Mesut ile Ronaldo yıllar sonra aynı takımda yeniden buluşmuş olacak.

Son dakika transfer haberi... Mesut Özil için Juventus iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor

Mesut, 'den yıllık 18.2 milyon euro kazanıyor. Alman futbolcu, İngiliz ekibinde kalması durumunda kontratının sonuna kadar yaklaşık 10 milyon euro daha kazanacak.

Son dakika transfer haberi... Mesut Özil için Juventus iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor

Öte yandan Mesut, son olarak mart ayında forması giydi.

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Son dakika transfer haberi... Mesut Özil için Juventus iddiası! Yıllar sonra Ronaldo'yla buluşuyor
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