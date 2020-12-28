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Son dakika haberi: 'in yıldızı tercihini yaptı! 'dan 'a çalımı

Son dakika haberleri... Rakiplerine göre durgun bir yaz transfer dönemi geçiren , ara transfer döneminde ise gaza basmayı planlıyor. 'in istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray yönetimi, bu açığı Ocak ayında kapatmak istiyor. Terim'in 'regista' isteğini 'in yıldızını kadrosuna katarak yerine getirmek isteyen sarı kırmızılı takım, bu transferle ezeli rakibi 'a da çalım atacak.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:10 Son Güncelleme: 28.12.2020 13:21 ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı tercihini yaptı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı

Son dakika haberleri... 'e istikrarsız bir başlangıç yapan ancak son haftalarda gösterdiği çıkışla liderliğe kadar yükseken Galatasaray'ın hızlı bir ara transfer dönemi geçirmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı takımda ilk hedeflerden biri orta saha transferi. Taylan Antalyalı'nın üstün performansına rağmen Etebo'dan istediği katkıyı alamayan Aslan, gözünü Süper Lig'in yıldız ismine çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı tercihini yaptı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı

G.SARAY BOMBAYI PATLATTI
Ve Ocak ayının ilk transferini yaptı. Sarı Kırmızılılar yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı tercihini yaptı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ
'de zirvenin yeni sahibi , Ocak ayının ilk hamlesini yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü daha önce transferle ilgili yaptığı açıklamada Ocak ayının hızlı geçeceğini açıklamıştı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı tercihini yaptı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı

TERİM AÇIKLAMIŞTI
, " olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanırız. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı tercihini yaptı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı

2+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
yönetimi 'in istediği isimlerle görüşmelere başladı ve yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı tercihini yaptı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı

İLK TRANSFER AYTAÇ
'in lideri devre arası dönemine hızlı giriyor. Sarı-Kırmızılı takım bir süredir görüşme halinde olduğu forması giyen ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın devre arasındaki ilk transferi olacak.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı tercihini yaptı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı

ANLAŞMA SAĞLADI
için ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı tercihini yaptı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı

FATİH TERİM ÇOK İSTEDİ
Fanatik'in haberine göre da ile yakından ilgilendi ancak oyuncunun tercihi oldu. Aytaç'ın bu tercihinde 'in etkisi olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı tercihini yaptı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı

BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon 'in ilk yarısında formasıyla 12 maça çıkan orta saha oyuncusu 12 maçta 2 gol, 2 de asist yapmıştı. ile 2-2 kalan Kasımpaşa'da maçın 43. dakikasında kırmızı kart gören takımıyla son maçına çıkmış oldu.

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Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yıldızı tercihini yaptı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı
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