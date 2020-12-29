Biyonik adam Ronaldo

2020 Küresel Futbol Ödülleri önceki gece Dubai'de sahiplerini buldu. 21. Yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görülen Cristiano Ronaldo, törene hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuğu ile katıldı. Organizasyonda RealMadrid yüzyılın takımı, PepGuardiola yüzyılın teknik direktörüseçildi. Bayern Münih yılın takımı, Robert Lewandowski yılın futbolcusu, Hans-Dieter Flick ise yılın teknik direktörü oldu.
Levent TÜZEMEN En iyi futbolcu, en iyi insan
Annesinin doğurmak istemediği, kürtajdan son anda vazgeçtiği Ronaldo'nun mutlaka okunması gereken bir yaşamı var. Futbolcu Ronaldo "Dünyanın eniyisi" ödülünü hak ediyor. Özel yaşantısında da Ronaldo "En iyiinsan" ödülünü de hak ediyor. 1- 15 yaşında kalp ritminin bozukluğu yüzünden ameliyat oluyor. 2- Dünyada birçok sporcu dövmeleriyle göze çarpıyor. Ronaldoise her yıl düzenli olarak kanbağışında bulunduğu içindövme yaptırmıyor.3- Alkol yüzünden babasını kaybettiği için Ronaldo ağzına alkol koymuyor. 4- Sürekli hayır işleri yapıyor. Örnek mi? Gazze'de birokula 1.5 milyon sterlin,Nepal'deki depremzedelere 5milyon sterlin verdi. Ronaldo ayrıca, 10 aylık Erik Ortiz Cruz başta olmak üzere yüzlerce çocuğu ameliyat ettirdi. 5- Real Madrid'de 90 dakikanın her diliminde gol atmış bir oyuncu olarak tarihe geçti. 6- Londra'daki ünlü Madame Tussauds müzesinde balmumundan yapılmış heykeli bulunuyor. 7- Güçlü bacaklara sahip olan Ronaldo havaya sıçradığı zaman bir çitanın sıçrayabileceğinden5 kat daha yukarıyaerişebiliyor.8- 250 milyon takipçisiyle sosyal medyada da liderliğini koruyor.
Ömer ÜRÜNDÜL Gittiği her takımda var
Messi ile Ronaldo arasında bir mukayese yaparsam, benim futbol mantaliteme uygun olan oyuncu Lionel Messi. Ancak Ronaldo'nun bu ödülü kazanmasını hak edilmiş buluyorum. Bunun nedenin de şöyle açıklayayım; Ronaldohangi takıma gitse ki, otakımlar değişik ülke ve değişiksistemlerin takımı, ManchesterUnited, Real Madridve Juventus, bu güçlü ekiplerinhepsine direkt katkısağlıyor. Ancak Messi örneğin Arjantin Milli Takımı'nda Barcelona'daki performansını gösteremiyor. Ronaldo ise her gittiği kulüpte ve Portekiz Ulusal Takımı'nda da aynı katkıları veriyor.
Ali GÜLTİKEN Kendisiyle yarışıyor
Yüzde 100 hak etti. Zaten bu ödülü alabilecek iki futbolcu var; biri Messi diğeri Ronaldo. Bana göre yetenekaçısından Messidaha önde ama Ronaldo'nuninanılmaz biryetenek gelişim sürecivar ve yakından takip ettiğinizde müthiş bir çalışma azmi görüyorsunuz. Kendi iradesiyle savaşan, kendi rekorlarıyla mücadele eden bir kişilik var. Bunu yalnızca bir ülkede değil dünyanın en önemli liglerinde farklı performanslarla ortaya koydu. Kesinlikle bu ödülü hak etti.
İskender GÜNEN Kesinlikle hak ediyor
Evet Ronaldo, bu ödülü kesinlikle hak etti. Çünkü Sporting Lizbon'da futbola başlayan ardından Manchester United'da en üst seviyeye çıktı. Real Madrid ve şu anda Juventus'ta futbol hayatına başarılı bir şekilde devam eden bir fenomen. Her gittiği ligde ve takımda attığı gollerle ekibine yaptığı katkılar göz önüne getirildiğinde bu verilen ödül doğal.
Bülent TİMURLENK Tartışmaların gölgesinde
Bu ödülü Messi'ye verseler, 'NedenRonaldo'ya vermediler?', Ronaldo'yaverseler de 'Neden Messi'yevermediler?' diye tartışacaktık.Son 15 yılın hikayesini yazan adamlarbunlar. Ronaldo'nun haftasonunda İtalya'da maçlar varkenülke dışına çıkması, döndüğündekarantinaya girip girmeyeceğitartışması emin olun,bu ödülün de önüne geçti. Pandemidöneminde bence artık önemliolan soru şudur; Messi veRonaldo'yu futbolu bırakmadantribünde kaç maç dahaizleyebileceğiz?
877 KULÜP kariyerinde 864 maça çıktı. 654 gol atıp 223 asist yaparak skora toplamda 877 kez katkı yaptı. 168 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi. 102 kez ağları sarsıp, 41 de gol pası verdi
174 ŞAMPİYONLAR Ligi'nde çıktığı 174 maçta 134 gol atan ve 47 asist yapan Ronaldo, Premier Lig'de 84 gol 44 asist, La Liga'da 311 gol 96 asist, Serie A'da ise 64 gol, 15 asist ile oynadı.
21 2 KEZ dünyanın en iyi futbolcusu 3 kez Avrupa'nın en iyisi futbolcusu, 10 kez de Portekiz'de yılın futbolcusu seçildi. 5 kez Ballon D'Or'u kazandı. Ve son olarak Yüzyılın futbolcusu unvanını aldı. Toplamda 21 kez 'en iyi' seçildi
13 FORMA giydiği takımlarda 13 kez şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi (5), Avrupa Şampiyonluğu (1), Premier Lig (3), La Liga (2), Serie A (2).