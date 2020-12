Biyonik adam Ronaldo

2020 Küresel Futbol Ödülleri önceki gece Dubai'de sahiplerini buldu. 21. Yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görülen Cristiano Ronaldo, törene hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuğu ile katıldı. Organizasyonda. Bayern Münih yılın takımı, Robert Lewandowski yılın futbolcusu, Hans-Dieter Flick ise yılın teknik direktörü oldu.Levent TÜZEMENdoğurmak istemediği, kürtajdan son anda vazgeçtiği Ronaldo'nun mutlaka okunması gereken bir yaşamı var. Futbolcu Ronaldo "ödülünü hak ediyor. Özel yaşantısında da Ronaldoödülünü de hak ediyor.15 yaşında kalp ritminin bozukluğu yüzünden ameliyat oluyor.Dünyada birçok sporcu dövmeleriyle göze çarpıyor.Alkol yüzünden babasını kaybettiği için Ronaldo ağzına alkol koymuyor.Sürekli hayır işleri yapıyor. Örnek mi?Ronaldo ayrıca, 10 aylık Erik Ortiz Cruz başta olmak üzere yüzlerce çocuğu ameliyat ettirdi.Real Madrid'de 90 dakikanın her diliminde gol atmış bir oyuncu olarak tarihe geçti.Londra'daki ünlü Madame Tussauds müzesinde balmumundan yapılmış heykeli bulunuyor.Güçlü bacaklara sahip olan Ronaldo havaya sıçradığı zaman250 milyon takipçisiyle sosyal medyada da liderliğini koruyor.Ömer ÜRÜNDÜLile Ronaldo arasında bir mukayese yaparsam, benim futbol mantaliteme uygun olan oyuncu Lionel Messi. Ancak Ronaldo'nun bu ödülü kazanmasını hak edilmiş buluyorum. Bunun nedenin de şöyle açıklayayım;Ancak Messi örneğin Arjantin Milli Takımı'nda Barcelona'daki performansını gösteremiyor. Ronaldo ise her gittiği kulüpte ve Portekiz Ulusal Takımı'nda da aynı katkıları veriyor.Ali GÜLTİKEN100 hak etti. Zaten bu ödülü alabilecek iki futbolcu var; biri Messi diğeri Ronaldo.ve yakından takip ettiğinizde müthiş bir çalışma azmi görüyorsunuz. Kendi iradesiyle savaşan, kendi rekorlarıyla mücadele eden bir kişilik var. Bunu yalnızca bir ülkede değil dünyanın en önemli liglerinde farklı performanslarla ortaya koydu. Kesinlikle bu ödülü hak etti.İskender GÜNENRonaldo, bu ödülü kesinlikle hak etti. Çünkü Sporting Lizbon'da futbola başlayan ardından Manchester United'da en üst seviyeye çıktı. Real Madrid ve şu anda Juventus'ta futbol hayatına başarılı bir şekilde devam eden bir fenomen. Her gittiği ligde ve takımda attığı gollerle ekibine yaptığı katkılar göz önüne getirildiğinde bu verilen ödül doğal.Bülent TİMURLENKödülü Messi'ye verseler,, Ronaldo'yaverseler de '' diye tartışacaktık.Son 15 yılın hikayesini yazan adamlarbunlarPandemidöneminde bence artık önemliolan soru şudur; Messi veRonaldo'yu futbolu bırakmadantribünde kaç maç dahaizleyebileceğiz?kariyerinde 864 maça çıktı. 654 gol atıp 223 asist yaparak skora toplamda 877 kez katkı yaptı. 168 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi. 102 kez ağları sarsıp, 41 de gol pası verdiLigi'nde çıktığı 174 maçta 134 gol atan ve 47 asist yapan Ronaldo, Premier Lig'de 84 gol 44 asist, La Liga'da 311 gol 96 asist, Serie A'da ise 64 gol, 15 asist ile oynadı.dünyanın en iyi futbolcusu 3 kez Avrupa'nın en iyisi futbolcusu, 10 kez de Portekiz'de yılın futbolcusu seçildi. 5 kez Ballon D'Or'u kazandı. Ve son olarak Yüzyılın futbolcusu unvanını aldı. Toplamda 21 kez 'en iyi' seçildigiydiği takımlarda 13 kez şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi (5), Avrupa Şampiyonluğu (1), Premier Lig (3), La Liga (2), Serie A (2).