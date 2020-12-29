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Pereira'dan ayrılık iddilarına esprili yanıt!

'un Portekizli savunma oyuncusu için ayrılık iddiaları ortaya atılıyor. maçının ardından kadroya alınmayan, 'a karşı ise yedek soyunan deneyimli futbolcu, ayrılık iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:06 ABONE OL
Pereira'dan ayrılık iddilarına esprili yanıt!

Trabzonspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Joao Pereira, hakkında çıkan "Ayrılma kararı aldı" haberlerine yönelik sosyal medya hesaplarından esprili bir yanıt verdi.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihi ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmasının ardından kadroya alınmayan, son Galatasaray maçında da yedek kulübesinde yer alan savunma oyuncusu Joao Pereira, hakkında çıkan "Takımdan ayrılma kararı aldı" haberlerine, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşım ile yanıt verdi.

Pereira, "Son dakika" notu ile yaptığı paylaşımda, "Son birkaç gün içinde eşimle birlikte verdiğim tek karar Cebrail'e bir erkek veya kız kardeş vermek istememizdi" ifadelerini kullandı.

Pereira'nın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.


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Pereira'dan ayrılık iddilarına esprili yanıt!
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