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Taarruz başladı

Son dakika haberleri... Trabzonspor’da ara transferde öncelik orta sahada olacak. Ancak listedeki , ve ile yapılan ilk temaslardan sonuç çıkmadı. İşte transfer detayları...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Taarruz başladı

Trabzonspor devre arasında kadrosuna katmayı planladığı isimlerle görüşmelere başladı. Bordo-mavililer ilk transferleri defansif orta saha ve ofansif orta sahaya yapacak. Listedeki isimler Okay Yokuşlu, Berat Özdemir ve Aytaç Kara ile temas kuruldu. İşte detaylar:

OKAY YOKUŞLU: La Liga'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu şimdilik Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığını bildirdi. Ancak hem kulübü hem de kendisi ile temaslar sürüyor.

BERAT ÖZDEMİR: Gençlerbirliği 22 yaşındaki 6 numara için tam 5 milyon Euro bonservis istedi. Berat, gelmeye sıcak bakarken, Trabzonspor ise bu rakamın düşürülmesi için bastırıyor. Bordo-mavililer ayrıca takas formülü üzerinde de çalışıyor.

AYTAÇ KARA: Kasımpaşa forması giyen oyuncu ile görüşülse de Galatasaray ile anlaştığı için listeden çıkarıldı. Bu isimlerin dışında scout ekibinin önerdiği futbolcular için de temaslar gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR DAVA AÇIYOR!

BORDO-mavili kulüp, Galatasaray maçından sonra bazı futbolcu eşlerine sosyal medya hesapları üzerinden hakaret eden şahıslara dava açıyor. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Hukuk birimimiz bu hesaplarla ilgili kanuni işlemleri başlatmıştır" denildi.

DIABATE HAKKINDA NOTER TESPİTİ YAPILDI

TRABZONSPOR'DA yönetim kurulunun transfer görüşmesi yapması için izin verdiği Fousseni Diabate, izinsiz olarak şehri terk etti. Kadro dışı bırakılan oyuncunun belirlenen antrenman programına uymadığı ve bu yüzden hakkında noter tespiti yapıldığı belirtildi. Diabate'nin Fransa'ya gittiği öğrenildi.

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