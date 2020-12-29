Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tolgay Arslan: Beşiktaş'ta haksızlığa uğradım, açıklamalarım çok sertti!

: 'ta haksızlığa uğradım, açıklamalarım çok sertti!

Sezon başında 'den ayrılarak Serie A ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutan flaş açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki orta saha, 'tan sorunlu ayrılık sürecinden Fenerbahçe günlerine ve bir türlü kavuşamadığı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 23:47 Son Güncelleme: 29.12.2020 23:53 ABONE OL
Tolgay Arslan: Beşiktaş'ta haksızlığa uğradım, açıklamalarım çok sertti!

Tolgay Arslan, Türkiye'den ayrılık sürecini anlattı. Sezon başında Fenerbahçe'de ayrılarak Udinese'nin yolunu tutan Tolgay Arslan, beIN Sports'ta Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan ayrılığını, Türkiye'de yaşadıklarını ve İtalya'da yeni takımıyla son durumunu anlattı. "Udinese'de benden gol ya da asist beklemiyorlar" diyen Tolgay, "Burada görevimi yapıyorum. Türkiye'de stoper bile olsan taraftar gol bekliyor, asist bekliyor. Baskı çok başka." dedi.

"NASIL DÜRÜM YİYEBİLİRSİN!"

Kamuoyunu uzun süre meşgul eden dürüm olayı hakkında konuşan Tolgay, "Beşiktaş'ta dürüm muhabbeti çıktı. Normal düşünürseniz devre arasında nasıl dürüm yiyebilirsin. İnsanlar da buna inandı, şaka gibi oldu. Ben de bir şey demedim, ardından kadro dışı kaldım." şeklinde konuştu.

"AÇIKLAMALARIM ÇOK SERT OLDU"

Tolgay, "Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra açıklamalarım çok sert oldu, bunu da hiç dile getiremedim. Özellikle Beşiktaş taraftarı hakkını helal etsin, ben ediyorum. Her zaman beni desteklediler ve arkamdaydılar." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasına de değinen Tolgay, "Beşiktaş'ta bir ödeme sıkıntısı vardı, ben de bu durumdan çok memnun olmamıştım, kadro dışı kaldım. Bana göre büyük haksızlığa uğradım. 3 ay kadro dışı kaldım, PAF takıma bile göndermediler, tek başıma idman yaptım. Suni çimde idman yaptım, çok kırıldım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN NEDEN AYRILDI!

"Türkiye'den çok teklif geldi ama ayrılmak istedim." diyen başarılı futbolcu, "Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra üzerimde çok baskı hissettim. Türk oyuncu için ülkede büyük bir takımda oynamak kolay değil. Böyle bir ligde oynama fırsatım oldu, burada gelişeceğimi düşündüm ve Türkiye'yi bıraktım." dedi.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli Takım kapıları kapandı mı? sorusuna Tolgay, "Menajerim ve ben çok uğraştık, FIFA'da birkaç davaya girdik ama başaramadık. Nasip olmayacak gibi gözüküyor, milli takımı destekliyorum, inşallah başarılar gelir. İlk olarak Türkiye için oynamıştım, sonra ümit milli takım için Almanya'ya geçtim. Eski menajerim ve ben A Milli olana kadar değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle değilmiş maalesef. Bu yüzden benim için Milli Takım kapısı kapandı" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Seren Serengil'in hastalığı ne? Ameliyat eden doktoru açıkladı!
Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2021 AGİ ve Asgari Ücret zammı ne kadar oldu?
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İçişleri Bakanlığı yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesini SON DAKİKA yayınladı
Emekli 2021 Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı...
Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketliliği! 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: Aylin Sözer Çapan cinayetinde şoke eden bir gerçek ortaya çıktı!
Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini alıyor! BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan flaş açıklama! MEB tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Son dakika haberler: 46 kiloya düşen Seren Serengil'in doktoru şok gerçeği açıkladı: Biz uygun bulmamıştık
3.faz E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı: 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
ARKADAŞINA GÖNDER
Tolgay Arslan: Beşiktaş'ta haksızlığa uğradım, açıklamalarım çok sertti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA