Zirveye uçuş

Vodafone Park'ta maçın başlama düdüğüyle birlikte kıran kırana bir mücadele oldu. İlk yarıda çok sayıda sert müdahale ve fauller karşılıklı olarak yapılırkenBeşiktaş'ınattığı gole devre arası itiraz eden ve kırmızı kart görenikinci devre hem skor hem de sayı avantajı olan Beşiktaş, uzun süre ikinci golü bulma noktasında sıkıntı yaşadı.Farkı açıp oyunu koparmak isteyen Sergen Yalçın'ın dokunuşu oyuna etki etti ve sonradan maça çıkan Larin ile Oğuzhan'ın golleri Kartal'a 3 farklı galibiyeti getirdi. Sezon başında çok farklı senaryoların konuşulduğu Beşiktaş, bir puan eksikle liderin ardında 2. sıraya konuşlandı. Siyah-beyazlılar artık hem kendinin hem deyön vermeye başladı.Beşiktaş'ta 10 maç sonra ilk 11'de yer bulan Güven Yalçın, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Yıldız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada, "ifadelerini kullandı. Büyük konuşmak istemediklerini de dile getiren Güven, "Biz olaya maç maç bakıyoruz ve hepsini kazanmayı hedefliyoruz" dedi.Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Beşiktaş, ikinci yarısını ise Feyenoord'da geçiren Oğuzhan Özyakup, dün takımının 3. golünü kaydederken uzun süren hasretine de son verdi. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla en son geçtiğimiz yıl 27 Aralık'ta oynanan ve 4-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında ağları sarsmıştı.Süper Lig'deki gol pası sayısını 6 yükselten Rachid Ghezzal, asist krallığı yarışındaki liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, Cezayirli futbolcunun asist yaptığı maçların hepsini kazandı.Beşiktaşlı futbolcular, annesi vefat eden ve bu nedenle ülkesine giden Vincent Aboubakar'ı unutmadı. Siyah-beyazlılar, ilk golden sonra Kamerunlu oyuncunun formasını açarak takım arkadaşlarına destek verdi.Ankaragücü maçında kaşı açılan ve bu nedenle gözü kapanan Cyle Larin, dün yedek soyundu. Oyuna 67. dakikada giren Kanadalı forvet, yine boş geçmedi ligdeki 6., toplamda ise 8. golünü kaydetti.Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki yedinci kafa golünü Sivasspor karşısında buldu.