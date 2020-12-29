Zirveye uçuş

Sivas engelini kayıpsız aşan Beşiktaş, 3 basamak birden yükselip ikinci sıraya yerleşti. İlk golden önce Rosier'in topu oyun alanının içerisinden mi yoksa dışarısından mı çevirdiği büyük tartışma yarattı. Yiğidolar'ın kaptanı Hakan 45 dakikanın bitiminde oyundan atıldı. Kartal'a üst üste 3. galibiyeti getiren vuruşları Güven, Larin ve Oğuzhan yaptı
Vodafone Park'ta maçın başlama düdüğüyle birlikte kıran kırana bir mücadele oldu. İlk yarıda çok sayıda sert müdahale ve fauller karşılıklı olarak yapılırken oyunda mücadele seviyesiüst düzeydeydi.
Beşiktaş'ınattığı gole devre arası itiraz eden ve kırmızı kart gören Hakan Arslan'ınatılması sonrası ikinci devre hem skor hem de sayı avantajı olan Beşiktaş, uzun süre ikinci golü bulma noktasında sıkıntı yaşadı.
Farkı açıp oyunu koparmak isteyen Sergen Yalçın'ın dokunuşu oyuna etki etti ve sonradan maça çıkan Larin ile Oğuzhan'ın golleri Kartal'a 3 farklı galibiyeti getirdi. Sezon başında çok farklı senaryoların konuşulduğu Beşiktaş, bir puan eksikle liderin ardında 2. sıraya konuşlandı. Siyah-beyazlılar artık hem kendinin hem de ligin şampiyonlukserüvenine yön vermeye başladı.
GÜVEN: BENİM İÇİN GOL
Beşiktaş'ta 10 maç sonra ilk 11'de yer bulan Güven Yalçın, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Yıldız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada, "VAR'danbakmışlar, top dışarıda değilmiş, ben görmedim. Benimiçin gol, bitti..." ifadelerini kullandı. Büyük konuşmak istemediklerini de dile getiren Güven, "Biz olaya maç maç bakıyoruz ve hepsini kazanmayı hedefliyoruz" dedi.
OZİ'NİN 1 YILLIK ÖZLEMİ BİTTİ
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Beşiktaş, ikinci yarısını ise Feyenoord'da geçiren Oğuzhan Özyakup, dün takımının 3. golünü kaydederken uzun süren hasretine de son verdi. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla en son geçtiğimiz yıl 27 Aralık'ta oynanan ve 4-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında ağları sarsmıştı.
GHEZZAL ASİST YAPIYOR KARTAL KAZANIYOR
Süper Lig'deki gol pası sayısını 6 yükselten Rachid Ghezzal, asist krallığı yarışındaki liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, Cezayirli futbolcunun asist yaptığı maçların hepsini kazandı. Ghezzal'ın asistlerinintamamının, yaptığı ortalardangelmesi de dikkat çekti.
ABOUBAKAR'I UNUTMADILAR
Beşiktaşlı futbolcular, annesi vefat eden ve bu nedenle ülkesine giden Vincent Aboubakar'ı unutmadı. Siyah-beyazlılar, ilk golden sonra Kamerunlu oyuncunun formasını açarak takım arkadaşlarına destek verdi.
TEK GÖZLÜ CANAVAR!
Ankaragücü maçında kaşı açılan ve bu nedenle gözü kapanan Cyle Larin, dün yedek soyundu. Oyuna 67. dakikada giren Kanadalı forvet, yine boş geçmedi ligdeki 6., toplamda ise 8. golünü kaydetti.
7
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki yedinci kafa golünü Sivasspor karşısında buldu.