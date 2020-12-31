Hakan Çalhanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? O Ses Türkiye’ye konuk olan Hakan Çalhanoğlu Çökertme performansı…

Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı.

14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi.

2013-2014 sezonunda Hamburg takıma katıldı. 31 Ağustos 2013 tarihinde Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha attı.