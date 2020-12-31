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Hakan Çalhanoğlu kimdir, , ? ’ye konuk olan performansı…

Ülkemizin İtalya Serie A'daki temsilcilerinden olan Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu yılbaşı özel programında ekranlarında yayınlanan yarışmasına katıldı. Programda sevilen türkülerimizden Çökertme2yi seslendiren Çalhanoğlu'na ilişkin detaylar Hakan Çalhanoğlu kimdir, , ? sorularıyla araştırılmaya devam ediyor. İşte merak edilen Hakan Çalhanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 22:36 Son Güncelleme: 31.12.2020 22:36 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? O Ses Türkiye’ye konuk olan Hakan Çalhanoğlu Çökertme performansı…

İtalya Serie A takımlarından AC Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Yılbaşı özel programında TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında Çökertme türküsünü seslendirdi. Bu gelişmeyle beraber programı izleyenler Hakan Çalhanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar şöyle;

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya'da doğmuştur. Aslen Bayburtludur. Babası Hüseyin Çalhanoğlu, annesi Naime Çalhanoğlu'dur. Muhammed Çalhanoğlu adında bir kardeşi vardır. Çok küçük yaşlarda Waldhof Mannheim altyapısında futbola başladı. 2009 yılında Karlsruher takımına geçmiştir.

Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı.

14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi.

2013-2014 sezonunda Hamburg takıma katıldı. 31 Ağustos 2013 tarihinde Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha attı.

4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ile tranfer olarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu, Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterilmiştir.

Hakan Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golünü attı.

Hakan Çalhanoğlu, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Altyapı Kariyeri :

2001-2009 – Waldhof Mannheim
2009-2011 – Karlsruher

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2011-2012 – Karlsruher
2012-2013 – Hamburg
2012-2013 – Karlsruher (Kiralık)
2013-2014 – Hamburg
2014- —— – Bayer Leverkusen

Millî Takım Kariyeri :

2010 – Türkiye U-16
2010-2011 – Türkiye U-17
2011-2013 – Türkiye U-19
2012-2013 – Türkiye U-20
2012- —— – Türkiye U-21
2013- —— – Türkiye

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Hakan Çalhanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? O Ses Türkiye’ye konuk olan Hakan Çalhanoğlu Çökertme performansı…
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