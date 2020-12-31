Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

"Tamam dışarıda gibi görünüyor ama resimde öyle görünebilir. Topun izdüşümü var yani. Ne kadar meraklıymış millet ya bir tane tacı konuşmaya! Bize olanları böyle konuşan kime görmedim daha. O top orta yaptı, gol oldu. Gol olması konuşacak mıydınız? Nedir yeni bu: çıksa ne olur, çıkmasa ne olur. Aleyhimize verilenlerle ilgili de böyle dik çıkıp konuşun. Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Penaltı kazanmadık, kırmızı kart kazanmadık."