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'dan maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

Son dakika haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü , siyah-beyazlı kulübün resmi Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Yalçın, maçındaki taç pozisyonuna değinerek maç sonrası yapılan eleştirilere yanıt verdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 22:02 Son Güncelleme: 31.12.2020 22:18 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

'ın açıklamaları şu şekilde; "Göreve başladığımız günden itibaren zor bir süreç yaşadık. Üçüncü olduğumuza sevindik. Sevinmemeliymişiz sonradan öğrendik. Keşke sevinmeseydik."

Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

"Önünüzde plan-program olur, ona göre hazırlık başlangıç süreci yaşarsınız. Biz bunu yaşayamadık. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa ligi maçları olur olmadık zamanda ortaya çıktı. Normal programda olmayan maçlar ortaya çıktı. Bu da sezon başında bize hasar verdi. Çok fazla giden oyuncumuz oldu. Gelen oyuncuların hazır olmaması gibi birçok etken önümüze çıktı. Bu da bizi ciddi şekilde etkiledi. Ortaya bir şey çıkarmamızı engelledi oyuncularla beraber."

Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

"Bizim için ciddi bir problem oldu. Sorunlu bir sezon başlangıcı, sorunlu bir oyun şekli, kaybettiğimiz maçlar camiamızı üzen skorlar çıkardı. Beklentinin biraz uzağında kaldık. Ondan sonra toparlanma sürecine girdik. Takım görüntüsü vermeye ve kazanmaya başladık. Morallerimiz yerine geldi ve bireysel performanslar yukarı çıkmaya başladı."

Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

"MOTİVASYONUMUZ İYİ"

"Futbol bir sonuç oyunu. Kötü oynadığınız maçta da kazanmak önemli. Maçtan sonra " bugün bir şey oynamadı" diyorlar. Evet çok iyi oynamadık ama kazandık. 40 maçı da herkesi tatmin ederek oynayamazsın. İşler normalleşti. Normal pozisyonumuza geldik. Yarışmacı takım kimliğimizi koruyoruz. Motivasyonumuz iyi"

Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

"Hiçbir takım bütün sezon boyunca iyi gidemez. Buna Barcelona, Juventus ve Manchester City de dahil. Biz de bu süreci yaşadık."

Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

"Son oynadığımız maçı, iyi bir maç oldu. Sabırlı oynadık. Ama oyunun tamamını bir tane taca bağlamak çok yanlış. Penaltı yok, kırmızı kart yok, bir tane taç. Ne önemliymiş ya bir taç!"

Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

"Geçen hafta Larin'in attığı gol konuşulmadı. West Bromwich'in 85. dakikada Liverpool'a attığı golü bir görün. Faulün babası. Hakem golü verdi. Bizim attığımız gol, o pozisyonun yüzde 10'u. Bizim atılan oyuncularımız oldu. Kaç tane kırmızı kart gördük. VAR'dan penaltılar yedik. Hiç onlarda böyle sansasyon olmadı; bu kadar konuşmadınız. Bir tane taç. Ve taç olup olmadığı da belli değil. Biri 'dışarıda' diyor, biri 'izdüşümü' diyor."

Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

"Tamam dışarıda gibi görünüyor ama resimde öyle görünebilir. Topun izdüşümü var yani. Ne kadar meraklıymış millet ya bir tane tacı konuşmaya! Bize olanları böyle konuşan kime görmedim daha. O top orta yaptı, gol oldu. Gol olması konuşacak mıydınız? Nedir yeni bu: çıksa ne olur, çıkmasa ne olur. Aleyhimize verilenlerle ilgili de böyle dik çıkıp konuşun. Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Penaltı kazanmadık, kırmızı kart kazanmadık."

Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!

"Bir tane taçtan yanlış verildi diye bu mu yani. Biz de 11'e 10 oynadık, aleyhimize neler verildi, hiç böyle bir tepki olmadı. Bütün millet 'taçtı taç taçtı taç' orada burada ne taçmış arkadaş? Taç düşsün başına!"

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Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçındaki taç eleştirilerine yanıt: Taç düşsün başına!
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