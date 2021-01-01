Son dakika: Yunus Mallı'ya Süper Lig devi talip oldu

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden sonra çıktığı 7 maçta sadece Galatasaray'a kaybeden ve başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, devre arasında takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ligin kalan diliminde zirveye oynamak için kadroyu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, yerli operasyonuna başladı. Trabzonspor'un hedefindeki ilk isim ise Yunus Mallı.
Alman basınından BILD'de yer alan habere göre Trabzonspor, Yunus Mallı'nın kulübü Wolfsburg'un kapısını çaldı ve ilk teklifini iletti.
Milli futbolcunun da bordo-mavili takımda oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
Yunus Mallı, 2016-2017 sezonunun devre arası transfer döneminde 12.5 milyon euro bonsevis bedeli karşılığında Mainz'dan Wolfsburg'a imza atmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun haziran ayında kontratı sona eriyor.
Deneyimli futbolcu geçtiğimiz günlerde Süper Lig ile alakalı şu açıklamayı yapmıştı: "Her zaman takip ediyorum. Çoğunlukla hafta sonu maçlarının özetlerini izleme şansı buluyorum. Küçüklüğümden beri Almanya'da oynamama rağmen, Türk futboluna hep ilgim vardı. Türkiye'de mücadeleci bir futbol oynanıyor, oyuncular takımları için her şeylerini veriyorlar. Ligde teknik olarak da yetenekli oyuncular var. Severek izliyorum. Orada hiç oynamadığım için detaylara girip, yorum yapmam doğru olmaz."
Mallı bu sezon Wolfsburg'da forma şansı bulamıyor. Sadece 2 maçta oynayan milli futbolcu gol ya da asist yapamadı.