Son dakika: Yunus Mallı'ya Süper Lig devi talip oldu

Deneyimli futbolcu geçtiğimiz günlerde Süper Lig ile alakalı şu açıklamayı yapmıştı: "Her zaman takip ediyorum. Çoğunlukla hafta sonu maçlarının özetlerini izleme şansı buluyorum. Küçüklüğümden beri Almanya'da oynamama rağmen, Türk futboluna hep ilgim vardı. Türkiye'de mücadeleci bir futbol oynanıyor, oyuncular takımları için her şeylerini veriyorlar. Ligde teknik olarak da yetenekli oyuncular var. Severek izliyorum. Orada hiç oynamadığım için detaylara girip, yorum yapmam doğru olmaz."