Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Yunus Mallı'ya Süper Lig devi talip oldu

Son dakika: 'ya devi talip oldu

Son dakika haberi... 'de transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala kulüpler çalışmalarına hız verdi. ile yeni bir sayfa açan da takıma takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Avcı'nın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavili yönetim, ekibi forması giyen 'yı transfer etmek istiyor. BILD'de yer alan habere göre ekibi, Alman kulübünün kapısını çaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 23:33 ABONE OL
Son dakika: Yunus Mallı'ya Süper Lig devi talip oldu

'nın göreve gelmesinden sonra çıktığı 7 maçta sadece 'a kaybeden ve başarılı bir grafik çizen , devre arasında takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ligin kalan diliminde zirveye oynamak için kadroyu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, yerli operasyonuna başladı. Trabzonspor'un hedefindeki ilk isim ise .

Son dakika: Yunus Mallı'ya Süper Lig devi talip oldu

basınından BILD'de yer alan habere göre , 'nın kulübü 'un kapısını çaldı ve ilk teklifini iletti.

Son dakika: Yunus Mallı'ya Süper Lig devi talip oldu

Milli futbolcunun da bordo-mavili takımda oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Son dakika: Yunus Mallı'ya Süper Lig devi talip oldu

, 2016-2017 sezonunun devre arası transfer döneminde 12.5 milyon euro bonsevis bedeli karşılığında 'dan 'a imza atmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun haziran ayında kontratı sona eriyor.

Son dakika: Yunus Mallı'ya Süper Lig devi talip oldu

Deneyimli futbolcu geçtiğimiz günlerde ile alakalı şu açıklamayı yapmıştı: "Her zaman takip ediyorum. Çoğunlukla hafta sonu maçlarının özetlerini izleme şansı buluyorum. Küçüklüğümden beri 'da oynamama rağmen, Türk futboluna hep ilgim vardı. 'de mücadeleci bir futbol oynanıyor, oyuncular takımları için her şeylerini veriyorlar. Ligde teknik olarak da yetenekli oyuncular var. Severek izliyorum. Orada hiç oynamadığım için detaylara girip, yorum yapmam doğru olmaz."

Son dakika: Yunus Mallı'ya Süper Lig devi talip oldu

Mallı bu sezon 'da forma şansı bulamıyor. Sadece 2 maçta oynayan milli futbolcu gol ya da asist yapamadı.

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Son dakika: Yunus Mallı'ya Süper Lig devi talip oldu
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