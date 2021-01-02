Omar Elabdellaoui: Mavi balonu görünce ağladım

Omar Elabdellaoui'nin talihsiz kazası sonrasında gözler de Norveçli futbolcunun hayatına çevrildi. Oyuncunun Olympiakos'ta forma giyerken, Norveç basınına verdiği röportajda ise hayatı ile ilgili ilginç detaylar söz konusu. İşte satır başları:Oğlum İbrahim doğduğunda muhteşem duygular hissettim. Annesinin karnındayken down sendromlu olduğunu öğrendik.Daha sonra küçükken Epilepsi'nin bir türü olan Infantile Spasm olduğu belirlendi. İlaçla tedavi sürecine başlandı. Benim ve eşim için çok zorlu ve güçlendirici bir dönemdi. Sakin kalmaya ve sonsuz sevgimizi İbrahim'e vermeye çalıştık.Şu anda iyi durumda ve dünyanın en tatlı çocuklarından. Ne söyleyebilirim ki?Bununla da en iyi şekilde yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor.Çocuklarımla gurur duyuyorum.Norveç ekibi Stromsgodset'te futbol hayatına başlayan Omar, Manchester City'nin radarına takılınca İngiltere'nin yolunu tuttu. Ancak burada bir türlü aradığı ortamı bulamayan Norveçli oyuncu, Alman ekibi Braunschweig'e giderken sonrasında Olympiakos forması ile milli takım kaptanlığına kadar yükseldi.29 yaşındaki oyuncunun dün çok sayıda ziyaretçisi vardı. Takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi bir an olsun yalnız bırakmadı. Oyuncuların bir bölümü hastanede ziyaret ederken bir kısmı da