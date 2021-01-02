Omar Elabdellaoui: Mavi balonu görünce ağladım

Norveçli futbolcu Olympiakos’ta oynarken ülkesinden TV 2’ye verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlatmıştı
Giriş Tarihi: 2.1.2021ABONE OL
Omar Elabdellaoui'nin talihsiz kazası sonrasında gözler de Norveçli futbolcunun hayatına çevrildi. Oyuncunun Olympiakos'ta forma giyerken, Norveç basınına verdiği röportajda ise hayatı ile ilgili ilginç detaylar söz konusu. İşte satır başları:
Oğlum İbrahim doğduğunda muhteşem duygular hissettim. Annesinin karnındayken down sendromlu olduğunu öğrendik. Çokkorkmuştum, bulabildiğim tüm kitapları daokudum. Hastane odasında mavi bir balonvardı. O balonu görünce ağladım.
Daha sonra küçükken Epilepsi'nin bir türü olan Infantile Spasm olduğu belirlendi. İlaçla tedavi sürecine başlandı. Benim ve eşim için çok zorlu ve güçlendirici bir dönemdi. Sakin kalmaya ve sonsuz sevgimizi İbrahim'e vermeye çalıştık.
'ONLAR İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'
Şu anda iyi durumda ve dünyanın en tatlı çocuklarından. Ne söyleyebilirim ki? Hiç kontrolünüzde olmayan birsüreç yaşıyorsunuz. Bununla da en iyi şekilde yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor.
Çocuklarımla gurur duyuyorum. Aile olarak zorlu dönemlerden geçtik. Onlariçin her şeyi yaparım.
ATİNA'DAKİ YÜKSELİŞ
Norveç ekibi Stromsgodset'te futbol hayatına başlayan Omar, Manchester City'nin radarına takılınca İngiltere'nin yolunu tuttu. Ancak burada bir türlü aradığı ortamı bulamayan Norveçli oyuncu, Alman ekibi Braunschweig'e giderken sonrasında Olympiakos forması ile milli takım kaptanlığına kadar yükseldi.
TAKIM ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU
29 yaşındaki oyuncunun dün çok sayıda ziyaretçisi vardı. Takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi bir an olsun yalnız bırakmadı. Oyuncuların bir bölümü hastanede ziyaret ederken bir kısmı da sosyalmedya hesaplarındanyaptıkları paylaşımlarlatecrübeli futbolcuya destekleriniiletti.