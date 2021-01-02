Sağ bekte Linnes sahada

Yeni yıla lider giren Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza Florya'da moralleri bozdu. Malzemeciden futbolcuya kadar herkes Omar'ın durumunu merak ederken, teknik heyet de takımı Antalyaspor maçına konsantre etmekte zorlanacak.Bu sezon ligde ilk kez Taylan'sız bir orta saha ile mücadele edecek Galatasaray'da Ömer Bayram ilk 11'e girecek.Sağ bekte ise Linnes forma giyecek.Galatasaraylı futbolcular hastanede yalnız bırakmadıkları Omar için bugün oynanaacak Antalyaspor karşılaşmasında da jest hazırlığında. Gol atılması halinde tüm takım Omar'ın formasını havaya kaldıracak ve "Bizimlesin" mesajı verilecek.