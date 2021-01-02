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Sağ bekte sahada

, bugün saat 19.00’da ’u konuk edecek. Omar yerine , Taylan’ın yokluğunda ise Ryan Donk olacak

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Sağ bekte Linnes sahada
Yeni yıla lider giren Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza Florya'da moralleri bozdu. Malzemeciden futbolcuya kadar herkes Omar'ın durumunu merak ederken, teknik heyet de takımı Antalyaspor maçına konsantre etmekte zorlanacak. Omar'ın dışında tedavileri devam eden Feghouli, Etebo ve Babel ile cezalı Taylan Antalyalı kadroda olmayacak. Bu sezon ligde ilk kez Taylan'sız bir orta saha ile mücadele edecek Galatasaray'da Ömer Bayram ilk 11'e girecek. Joker Donk'un ön liberoda başlaması ve Luyindama'nın stopere geçme ihtimali söz konusu. Sağ bekte ise Linnes forma giyecek.

HER GOL OMAR İÇİN
Galatasaraylı futbolcular hastanede yalnız bırakmadıkları Omar için bugün oynanaacak Antalyaspor karşılaşmasında da jest hazırlığında. Gol atılması halinde tüm takım Omar'ın formasını havaya kaldıracak ve "Bizimlesin" mesajı verilecek.

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Sağ bekte Linnes sahada
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