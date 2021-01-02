Son dakika: Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırlıyor! Taylan'ın yerine kim oynayacak?

Süper Lig'de 16. haftanın heyecanı Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasıyla sürüyor. 2021 yılına iyi başlamak isteyen iki takımın mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. 2020'yi zirvede bitiren Fatih Terim'in öğrencileri, yeni yılda da galibiyet serisine devam etmenin hesaplarını yapıyor. Göztepe ve Trabzonspor'u yenerek 29 puanla liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Galatasaray'da birçok oyuncu sakatlık ve cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK!

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve sportmenliğe aykırı hareketler yaptığı için 4 maç ceza alan Fatih Terim, bu akşam da takımının başında yer alamayacak. Terim'in yerine ise yine yardımcı antrenör Levent Şahin görev yapacak.

Terim'in yanı sıra Babel, Feghouli ve Etebo sakatlıkları nedeniyle kadrodaki yerlerini alamayacak. Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görev ve cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı da formasından uzak kalacak. Bu isimlerin yanı sıra yılbaşı akşamı elinde havai fişek patlayan ve ciddi şekilde yaralanan Norveçli sağ bek Omar da uzun süre sahalarda olamayacak.

Son olarak koronavirüs nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Diagne, Emre Taşdemir ve Fatih Özdemir dönüyor fakat bu 3 ismin de oynamaları beklenmiyor.

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇININ 11'LERİ...

GALATASARAY: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Ömer Bayram, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Oğulcan.

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.

TAYLAN'IN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Galatasaray'da bu sezonun en büyük çkış yakalayan ismi şüphesiz Taylan Antalyalı oldu. Yaz transfer döneminde orta saha takviyesi yapamayan sarı-kırmızılı ekipte Taylan öne çıktı ve Terim'in verdiği şansı iyi kullandı. 25 yaşındaki futbolcu, geçen hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinde ise sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de Taylan'ın yerine orta sahada kimin oynayacağı. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, Taylan'ın yerine Donk'a şans verdi.

LİGDE SON DURUMLAR...

Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta 7 galibiyet alarak iyi bir seri yakalayan Galatasaray, 16. haftada Antalyaspor'u ağırlayacak. Aslan, Süper Lig'de 14 maça çıkarken bu maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. 29 puanı olan Galatasaray'ın rakibi ise geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti ve 17 puan topladı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk edeceği mücadele Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.