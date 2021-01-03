Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor! Kartal liderlik için sahada

Son dakika: Süper Lig'de 16. haftanın heyecanı Kayserispor-Beşiktaş maçıyla devam ediyor. 2020'nin son diliminde müthiş bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar; Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor'u yenerek zirveye ortak oldu. 2021 yılını Kayseri'de açacak olan Kartal, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada liderliği kovalıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu akşam kazanırsa 31 puanla zirveye yerleşecek. İşte maça dair bilgiler...

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ LİDERLİK İÇİN SAHADA!

Ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 28 puan topladı. Bu sezon 8. kez deplasman maçına çıkacak Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha mücadelesinde 4 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, konuk olduğu 3 maçtan mağlup ayrıldı. Deplasmanda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 15 gol gördü. Kartal kazanırsa lider olacak.

Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, Kayseri'de liderlik için sahada | Video

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK!

Beşiktaş'ta annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'da bulunan Vincent Aboubakar, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı süren Gökhan Töre ile Adem Ljajic de Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayan Josef de Souza, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rachid Ghezzal de kafilede bulunmuyor.

2 İSİM CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Güven, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin.