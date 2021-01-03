Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un jokeri Enner Valencia! Kasımpaşa maçında...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sakatlıktan çıkan Enner Valencia ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcusuna eksikler dolayısıyla farklı görevler yükleyen Bulut, yarın Kasımpaşa deplasmanı için öz veri istedi. Bulut, Valencia ile yaptığı görüşmede "Gustavo ile Ozan Koronavirüs'ü yeni atlattı. Tolga ise sakat. yok. Orta alanda savunma anlamında zafiyet yaşayabiliriz. Bu noktada senden destek istiyorum. Kim oynarsa destek verip direnci artırmalıyız" ifadelerini kullandı.