Gitmek istiyorsa bedeli olur!

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Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
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SABAH SPOR'UN 17 Aralık'ta yazdığı 'Ocakta Aytaç, Haziranda Salih" haberinin ardından dün Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan önemli bir açıklama geldi: "Salih benim sezon başından beri başrol verdiğim oyuncularımdan bir tanesi. Sezon sonu kontratı biten oyuncu ve görüşme yaptığı bir kulüp var herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Ben de sözleşmesinin uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Bizden ayrılacaksa bir bedeli olmalı. Büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü değiliz." Bu arada Salih'in Alanya'dan yeni sözleşme için yıllık 10 milyon TL istediği öğrenildi

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