Gitmek istiyorsa bedeli olur!

SABAH SPOR'UN 17 Aralık'ta yazdığıhaberinin ardından dün AlanyasporTeknik Direktörü Çağdaş Atan'dan önemli bir açıklamageldi: "Salih benim sezon başından beri başrolverdiğim oyuncularımdan bir tanesi. Sezon sonukontratı biten oyuncu ve görüşme yaptığı bir kulüpvar herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Ben de sözleşmesininuzatılması konusunda bir istekte bulunmuştumama bu da olumlu sonuçlanmadı. Bizden ayrılacaksabir bedeli olmalı. Büyük takımlara oyuncu yetiştirmekulübü değiliz." Bu arada Salih'in Alanya'dan yenisözleşme için yıllık 10 milyon TL istediği öğrenildi