Konya maçına 9 eksik!

Sarı-kırmızılılar, ligin 17. haftasında salı günü Konyaspor karşısına çıkacak. Ancak Aslan'da eksikler de çoğaldı. Gözünden yaralanan Omar'ın yokluğundaSakatlığı süren Feghouli'nin de bu maça yetişmesi neredeyse imkansız. Koronavirüs'ü atlatan Diagne'nin idman eksiği, Babel'in ise hem idman eksiği hem de kilo kayıpları var. Etebo da yine sakatlık nedeniyle Konya'da forma giyemeyecek. Falcao'nun ise durumu belirsiz.Maçın 2. yarısı sinir harbi şeklinde geçti. Emre Kılınç'ın kırmızı kartı ile başlayan tartışmalar son bölümde daha da arttı. kİi takım oyuncuları zaman zaman tartışsa da kenardan olaylara müdahale eden iki kulübün kurmayları gerginlikleri önledi.