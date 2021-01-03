Konya maçına 9 eksik!

2021’e kâbus gibi giren Galatasaray, salı günkü zorlu deplasmana da bir çok oyuncusundan yoksun çıkacak
Giriş Tarihi: 3.1.2021ABONE OL
Sarı-kırmızılılar, ligin 17. haftasında salı günü Konyaspor karşısına çıkacak. Ancak Aslan'da eksikler de çoğaldı. Gözünden yaralanan Omar'ın yokluğunda Arda, Marcao veEmre Kılınç da kart cezalısıoldukları için forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Feghouli'nin de bu maça yetişmesi neredeyse imkansız. Koronavirüs'ü atlatan Diagne'nin idman eksiği, Babel'in ise hem idman eksiği hem de kilo kayıpları var. Etebo da yine sakatlık nedeniyle Konya'da forma giyemeyecek. Falcao'nun ise durumu belirsiz.
İKİNCİ YARIDA SAHA KARIŞTI!
Maçın 2. yarısı sinir harbi şeklinde geçti. Emre Kılınç'ın kırmızı kartı ile başlayan tartışmalar son bölümde daha da arttı. kİi takım oyuncuları zaman zaman tartışsa da kenardan olaylara müdahale eden iki kulübün kurmayları gerginlikleri önledi.