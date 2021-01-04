Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu belli oldu!

'ın kadrosu belli oldu!

Son dakika haberleri... 'in 17. haftasında deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın, kamp kadrosu belli oldu.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 14:54 Son Güncelleme: 4.1.2021 15:11 ABONE OL
Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, gruplar halinde pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar saat 16.00'da Konya'ya hareket edecek. Galatasaray'da sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor deplasmanında görev alamayacak kaptan Arda Turan da kafilede yer aldı. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao kamp kadrosuna dahil edilmezken koronavirüsü atlatan Ryan Babel Konyaspor maçı kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! İşte memur ve emeklilerin 2021 zamlı maaşları
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı 2021 belli oldu! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar oldu? Zam oranı için kritik enflasyon verisi açıklandı
Son Dakika: Memur ve emekli maaşı ocak zammı açıklandı! 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
PKK'da son dakika skandalı! Derede yıkanan kadınlara tecavüz
SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı!
Bu haftanın BİM 5-6 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor
Son Dakika Haberi | 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zammı oranı
Son dakika haberi: MasterChef şampiyonu kim oldu? 2020 MasterChef'i kim kazandı? Düello sonuçları...
Son dakika haberi: Emekli Ocak zammı belli oluyor... En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA