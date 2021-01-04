Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Transfer haberi: Sarı kırmızılı takım yarın resmen başlayacak transfer dönemi için listesini hazırladı. Özellikle forvet ve orta saha transferine yoğunlaşan Aslan, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Ara transfer döneminin en hızlı takımı olması beklenen Galatasaray, takımın eksiklerini tamamlamak ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takım son hamlesiyle Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray transferde gaza bastı… Sarı-Kırmızılılar, yarın başlayacak başlayacak transfer dönemi öncesi Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile Alanyaspor'dan Salih Uçan'la anlaşma sağladı.
Aytaç'ın transferini imza aşamasına getiren Aslan, Salih için de Alanyaspor ile temas halinde.
Eski futbolcusu Onyekuru'nun transferinde de favori olarak gözüken Cimbom'un asıl sürprizinin ise Alanyaspor'un 10 numarası Bakasetas olduğu ortaya çıktı.
Yönetimin, Fenerbahçe'nin de istediği Yunan 10 numara için Alanyaspor'la masaya oturduğu ve kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.
FENER DE PEŞİNDE!
Alanyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Bakasetas'ı Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe de istiyor.
Alanya'nın Bakasetas için 5 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor.
Akdeniz ekibine geçtiğimiz sezonun başında Yunanistan ekibi AEK Atina'dan 700 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olan Bakasetas, ilk sezonunda 43 maçta 14 gol 8 asistlik performans gösterdi.
Bu sezon ise 17 maça çıkan Yunan futbolcu, 17 maçta 4 gol 2 asist üretti. Bakasetas, Alanyaspor kariyerinde 18 gol 10 asistlik katkı sundu.
Futbol kariyerine Asteras Tripolis altyapısında başlayan Anastasios Bakasetas, ilk yurtdışı deneyimini Alanyaspor ile yaşadı.
Kariyeri boyunca 294 maçta 60 gol 38 asiste imza atan Bekasetas'ın Transfersmarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
Akdeniz ekibi ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı ile 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
Bakasetas, AEK Atina formasıyla 2017-2018 yılında Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, AEK'nın şampiyonluğuna 6 gol 6 asistlik katkıda bulundu. (Takvim)