Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Son dakika: 'dan 'yi transferde kızdıracak hamle! 'den...

Son dakika transfer haberleri... Sezon başında istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray, istikrarsız sonuçlara imza attığı 'de son haftalarda gösterdiği performansla ikinci sıraya kadar yükseldi. Sarı kırmızılı takımda takımın performansı yüzleri güldürürken, gözler bir yandan da ara transfere çevrildi. Teknik direktör 'in sezon başından beri bahsettiği regista transferi için harekete geçen Aslan, ezeli rakibi 'yi kızdıracak.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 08:51 Son Güncelleme: 4.1.2021 09:25 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Transfer haberi: Sarı kırmızılı takım yarın resmen başlayacak transfer dönemi için listesini hazırladı. Özellikle forvet ve orta saha transferine yoğunlaşan Aslan, gözünü 'e çevirdi. Ara transfer döneminin en hızlı takımı olması beklenen , takımın eksiklerini tamamlamak ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takım son hamlesiyle ile karşı karşıya geldi.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

transferde gaza bastı… Sarı-Kırmızılılar, yarın başlayacak başlayacak transfer dönemi öncesi Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile Alanyaspor'dan Salih Uçan'la anlaşma sağladı.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Aytaç'ın transferini imza aşamasına getiren Aslan, Salih için de Alanyaspor ile temas halinde.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Eski futbolcusu Onyekuru'nun transferinde de favori olarak gözüken Cimbom'un asıl sürprizinin ise Alanyaspor'un 10 numarası Bakasetas olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Yönetimin, 'nin de istediği Yunan 10 numara için Alanyaspor'la masaya oturduğu ve kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

FENER DE PEŞİNDE!
Alanyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Bakasetas'ı 'ın yanı sıra de istiyor.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Alanya'nın Bakasetas için 5 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Akdeniz ekibine geçtiğimiz sezonun başında Yunanistan ekibi AEK Atina'dan 700 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olan Bakasetas, ilk sezonunda 43 maçta 14 gol 8 asistlik performans gösterdi.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Bu sezon ise 17 maça çıkan Yunan futbolcu, 17 maçta 4 gol 2 asist üretti. Bakasetas, Alanyaspor kariyerinde 18 gol 10 asistlik katkı sundu.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Futbol kariyerine Asteras Tripolis altyapısında başlayan Anastasios Bakasetas, ilk yurtdışı deneyimini Alanyaspor ile yaşadı.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Kariyeri boyunca 294 maçta 60 gol 38 asiste imza atan Bekasetas'ın Transfersmarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Akdeniz ekibi ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı ile 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...

Bakasetas, AEK Atina formasıyla 2017-2018 yılında Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, AEK'nın şampiyonluğuna 6 gol 6 asistlik katkıda bulundu. (Takvim)

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Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi transferde kızdıracak hamle! Süper Lig'den...
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