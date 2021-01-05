Cristiano Ronaldo’nun tecavüz iddiaları ile ilgili son dakika haberi: Kanıta gerek kalmayacak

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yine başı dertte! Ronaldo'nun bundan yaklaşık 10 yıl bir modele tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Tecavüz davasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Avukatlar, Cristiano Ronaldo'nun kendisini tecavüzle suçlayan eski bir modele karşı kanıt sunması gerekmeyeceğini kabul etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Kathryn Mayorga'nın davası jüri yerine hakem tarafından karara bağlanacak. Bu nedenle 35 yaşındaki yıldızın mahkemeye gitmesi gerekmediği öğrenildi.
36 yaşındaki Mayorga, Juventus ve Portekizli oyuncunun 2009 yılında bir Las Vegas otelinde kendisine saldırdığını iddia etmişti. Christiano Ronaldo ise bu iddiaları reddetti.
Mayorga, Ronaldo'dan 290.000 sterlin almış ve dava açmamayı kabul etmesinin yanı sıra bir ifşa etmeme anlaşması imzalamıştı.
Genç kadın, o sırada zihinsel olarak doğru karar veremeyecek durumda olduğunu ve yeni davasında 160.000 sterlin tazminat istediğini belirtti.
Eski Man. United yıldızını suçlamak için "bir hacker tarafından elde edilen" kağıtları kullanma teklifi ise reddedildi. Ronaldo ise bu belgelerin, bir siber suçlunun uydurduğunu belirtti.