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’nun tecavüz iddiaları ile ilgili haberi: Kanıta gerek kalmayacak

'nun tecavüz davası ile ilgili haberi geldi. Bir kadının, dünya futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 10 yıldan daha uzun bir süre önce 'ta bir otel odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etmesiyle, aleyhinde dava açılmıştı. Avukatlar, Cristiano Ronaldo’nun kendisini tecavüzle suçlayan eski bir modele karşı kanıt sunması gerekmeyeceğini kabul etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:38 Son Güncelleme: 5.1.2021 16:44 ABONE OL
Cristiano Ronaldo’nun tecavüz iddiaları ile ilgili son dakika haberi: Kanıta gerek kalmayacak

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yine başı dertte! Ronaldo'nun bundan yaklaşık 10 yıl bir modele tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Tecavüz davasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Avukatlar, Cristiano Ronaldo'nun kendisini tecavüzle suçlayan eski bir modele karşı kanıt sunması gerekmeyeceğini kabul etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

RONALDO TECAVÜZ İDDİALARI İLE KARŞI KARŞIYA

Kathryn Mayorga'nın davası jüri yerine hakem tarafından karara bağlanacak. Bu nedenle 35 yaşındaki yıldızın mahkemeye gitmesi gerekmediği öğrenildi.

36 yaşındaki Mayorga, Juventus ve Portekizli oyuncunun 2009 yılında bir Las Vegas otelinde kendisine saldırdığını iddia etmişti. Christiano Ronaldo ise bu iddiaları reddetti.

Mayorga, Ronaldo'dan 290.000 sterlin almış ve dava açmamayı kabul etmesinin yanı sıra bir ifşa etmeme anlaşması imzalamıştı.

Genç kadın, o sırada zihinsel olarak doğru karar veremeyecek durumda olduğunu ve yeni davasında 160.000 sterlin tazminat istediğini belirtti.

Eski Man. United yıldızını suçlamak için "bir hacker tarafından elde edilen" kağıtları kullanma teklifi ise reddedildi. Ronaldo ise bu belgelerin, bir siber suçlunun uydurduğunu belirtti.

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Cristiano Ronaldo’nun tecavüz iddiaları ile ilgili son dakika haberi: Kanıta gerek kalmayacak
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