Cristiano Ronaldo’nun tecavüz iddiaları ile ilgili son dakika haberi: Kanıta gerek kalmayacak

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yine başı dertte! Ronaldo'nun bundan yaklaşık 10 yıl bir modele tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Tecavüz davasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Avukatlar, Cristiano Ronaldo'nun kendisini tecavüzle suçlayan eski bir modele karşı kanıt sunması gerekmeyeceğini kabul etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

RONALDO TECAVÜZ İDDİALARI İLE KARŞI KARŞIYA

Kathryn Mayorga'nın davası jüri yerine hakem tarafından karara bağlanacak. Bu nedenle 35 yaşındaki yıldızın mahkemeye gitmesi gerekmediği öğrenildi.