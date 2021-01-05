Endişe içindeyiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından TFF ve hakemleri topa tuttu.diyen Koç şunları söyledi: "Saha içinde ve saha dışında enteresan olaylar oluyor. VAR odasında alınan kararlarla standartsızlığın arttığı ve puan tablosunun etkilendiği bir lig var.diyenin sonraki maçının uzatılması… İki tane VAR'lık pozisyon var. Biri penaltı pozisyonumuz; en azından hakem VAR'a çağrılmalıydı.Bunların üzerine hukuk kurulları, disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar.İnsan ister istemez endişeleniyor.TFF'ye bir mektup yazdık. Yaşanan sıkıntılarla ilgili son derece yapıcı önerilerle mektup yazdık, cevap dahi vermediler.Başkan Koç, devre arasında takviye yapabileceklerinin sinyalini verdi. Şu anda sezon başına göre beklenenden az puan aldıklarını da itiraf eden başkan, şöyle devam etti: "Son zamanlarda ruh eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya yansıttığında kazanan taraf olur. Yememiz gerekenden fazla gol yiyoruz.Maçın 36. dakikasında sarı-lacivertlilerin Valencia ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Top gelirken Valencia'nın ofsayt pozisyonunda olması ise VAR kameralarına böyle takıldı.Sinan Gümüş, kendisine yapılan hareket içinsözleriyle isyanını dile getirdi. Tecrübeli futbolcu maçla ilgili ise "Çok kritik galibiyet aldık. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık" dediSarı-lacivertlilerin kaptanı Gökhan Gönül'ün dün maçtan önce doğum günü kutlandı. 4 Şubat 1985 doğumlu olan deneyimli oyuncu 36 yaşına girerken pastasının ilk dilimini Erol Bulut'un elinden yedi.Kasımpaşa ile oynadığı son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.