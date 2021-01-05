Endişe içindeyiz

Başkan Ali Koç, maçtan sonra ezeli rakiplerine göndermelerde bulundu: "Ne kadar bağırılıp çağırılırsa, ne kadar şikâyet edilirse birkaç hafta sonra sanki bunun meyveleri alınıyor. VAR konusu sıkıntı olmayı sürdürüyor"
Giriş Tarihi: 5.1.2021ABONE OL
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından TFF ve hakemleri topa tuttu. "Mümkün olduğunca 2021'demaçların sonuçları sahadaki performanslabelirlensin" diyen Koç şunları söyledi: "Saha içinde ve saha dışında enteresan olaylar oluyor. VAR odasında alınan kararlarla standartsızlığın arttığı ve puan tablosunun etkilendiği bir lig var. Ne kadar bağırılıp çağırılırsa, nekadar şikâyet edilirse birkaç hafta sonrasanki bunun meyveleri alınıyor. 'Maçlaryeterince uzatılmıyor' diyenin sonraki maçının uzatılması… İki tane VAR'lık pozisyon var. Biri penaltı pozisyonumuz; en azından hakem VAR'a çağrılmalıydı. Şaşırıyoruz, endişeleniyoruz. Bunların üzerine hukuk kurulları, disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar. 1 veya 2defa olmuş kart kararının değiştirilmesi. İnsan ister istemez endişeleniyor.
TFF'YE MEKTUP YAZDIK AMA...
TFF'ye bir mektup yazdık. Yaşanan sıkıntılarla ilgili son derece yapıcı önerilerle mektup yazdık, cevap dahi vermediler. İnşallah TFF ile dumanla iletişimkurmak zorunda kalmayız."
BİR İKİ DOKUNUŞ YAPACAĞIZ
Başkan Koç, devre arasında takviye yapabileceklerinin sinyalini verdi. Şu anda sezon başına göre beklenenden az puan aldıklarını da itiraf eden başkan, şöyle devam etti: "Son zamanlarda ruh eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya yansıttığında kazanan taraf olur. Yememiz gerekenden fazla gol yiyoruz. Devre arasında belki 1-2dokunuşla istediğimiz noktaya ulaşabiliriz.Öngörülenin altında bir puandayız."
VALENCİA VAR'A TAKILDI
Maçın 36. dakikasında sarı-lacivertlilerin Valencia ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Top gelirken Valencia'nın ofsayt pozisyonunda olması ise VAR kameralarına böyle takıldı.
'VAR'DAKİ HAKEM NASIL GÖRMÜYOR!'
Sinan Gümüş, kendisine yapılan hareket için "İlk yarıda bence yüzde 100 penaltıpozisyonu var. Belki hakem göremez amaVAR'daki hakemler nasıl göremiyor?" sözleriyle isyanını dile getirdi. Tecrübeli futbolcu maçla ilgili ise "Çok kritik galibiyet aldık. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık" dedi
KAPTAN ARTIK 36 YAŞINDA
Sarı-lacivertlilerin kaptanı Gökhan Gönül'ün dün maçtan önce doğum günü kutlandı. 4 Şubat 1985 doğumlu olan deneyimli oyuncu 36 yaşına girerken pastasının ilk dilimini Erol Bulut'un elinden yedi.
13
Kasımpaşa ile oynadığı son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.