Önce kendimize bakalım!

“Daha fazla puan almamız gerekirdi” diyen Erol Bulut, transferle ilgili soruya ise “Şu anda takımımdan memnunum” yanıtını verdi
Giriş Tarihi: 5.1.2021ABONE OL
F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan sonra, "Galibiyet önemliydi. Kapasitesi yüksek bir takımız. Daha fazla puan almamız gerekirdi. Bizim de yanlışlarımız vardı. Kaleye atılan şutumuzun engellenme ortalaması 48… Orta, şut, pas bunları daha iyi kullanmakgerek. Kendimize de bakmamız lazım. Yeni kurulan takımız. Bahane aramıyorum. Çalışacağız, iyi olacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı transferle ilgili ise "Minimumbir hareket alanımız var. Şu an takımımızdanmemnunuz. Kendi aramızdaistişare edeceğiz" yorumunu yaptı.
DIŞ SAHANIN LİDERİ KANARYA
FENERBAHÇE için bu sezon deplasman maçları rahat geçiyor… 8 karşılaşmanın 6'sını kazanan, 1 yenilgi bir de beraberlik alan Kanarya,topladığı 19 puanla dış sahada liderdurumunda. Evinde ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlikle tam 11 puan bıraktı. Topladığı 10 puanla Süper Lig'in iç saha puan durumunda 14. sırada yer aldı.