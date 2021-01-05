Önce kendimize bakalım!

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan sonra, "Galibiyet önemliydi. Kapasitesi yüksek bir takımız. Daha fazla puan almamız gerekirdi. Bizim de yanlışlarımız vardı. Kaleye atılan şutumuzun engellenme ortalaması 48…Yeni kurulan takımız.Çalışacağız, iyi olacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı transferle ilgili ise "yorumunu yaptı.FENERBAHÇE için bu sezon deplasman maçları rahat geçiyor… 8 karşılaşmanın 6'sını kazanan, 1 yenilgi bir de beraberlik alanEvinde ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlikle tam 11 puan bıraktı. Topladığı 10 puanla Süper Lig'in iç saha puan durumunda 14. sırada yer aldı.