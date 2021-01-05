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Önce kendimize bakalım!

“Daha fazla puan almamız gerekirdi” diyen , transferle ilgili soruya ise “Şu anda takımımdan memnunum” yanıtını verdi

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Önce kendimize bakalım!
F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan sonra, "Galibiyet önemliydi. Kapasitesi yüksek bir takımız. Daha fazla puan almamız gerekirdi. Bizim de yanlışlarımız vardı. Kaleye atılan şutumuzun engellenme ortalaması 48… Orta, şut, pas bunları daha iyi kullanmak gerek. Kendimize de bakmamız lazım. Yeni kurulan takımız. Bahane aramıyorum. Çalışacağız, iyi olacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı transferle ilgili ise "Minimum bir hareket alanımız var. Şu an takımımızdan memnunuz. Kendi aramızda istişare edeceğiz" yorumunu yaptı.

DIŞ SAHANIN LİDERİ KANARYA
FENERBAHÇE için bu sezon deplasman maçları rahat geçiyor… 8 karşılaşmanın 6'sını kazanan, 1 yenilgi bir de beraberlik alan Kanarya, topladığı 19 puanla dış sahada lider durumunda. Evinde ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlikle tam 11 puan bıraktı. Topladığı 10 puanla Süper Lig'in iç saha puan durumunda 14. sırada yer aldı.

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Önce kendimize bakalım!
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