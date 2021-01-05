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Son dakika: 'a transferinde 3 rakip!

Son dakika haberi... 'de müthiş bir çıkış yakalayan , zirvedeki takımlardan biri durumunda. Siyah-beyazlılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasında kadroya yapılacak takviyeler için yönetime rapor veren deneyimli teknik adam , 'ın eski yıldızı 'un alınmasını istedi. Ancak ekiplerinden 'da forma giyen milli golcüye birçok talip var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.1.2021 19:36 Son Güncelleme: 5.1.2021 19:38 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'a Cenk Tosun transferinde 3 rakip!

Son dakika: , kış transfer döneminde kadrosuna bir golcü katmak istiyor. Önceliği yerli isimlere veren siyah-beyazlılar, bir süredir milli futbolcu 'u takip ediyordu. 'ın raporu doğrultusunda gündeme gelen Cenk Tosun'a Beşiktaş dışında 3 kulüp daha talip oldu.

Son dakika: Beşiktaş'a Cenk Tosun transferinde 3 rakip!

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası yeniden forması giymeye başlayan , kariyerine farklı bir kulüpte devam edebilir.

Son dakika: Beşiktaş'a Cenk Tosun transferinde 3 rakip!

kulübüyle bu sezon 6 maça çıkan ve sadece 44 dakika süre alan milli futbolcu, daha fazla şans bulacağı bir takımda forma giymek istiyor.

Son dakika: Beşiktaş'a Cenk Tosun transferinde 3 rakip!

, sezonun ikinci yarısı için Cenk'i kadrosuna katmak istiyor. 29 yaşındaki oyuncuyu için siyah-beyazlılar dışında 3 kulüp daha girişimlere başladı.

Son dakika: Beşiktaş'a Cenk Tosun transferinde 3 rakip!

'den , Almanya'dan ve Cenk için ile temasa geçti.

Son dakika: Beşiktaş'a Cenk Tosun transferinde 3 rakip!

ekibi Cenk'i kadrosunda tutmak istese de, 29 yaşındaki forvet, haziran ayında gerçekleşecek önce daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşünüyor.

Son dakika: Beşiktaş'a Cenk Tosun transferinde 3 rakip!

Henüz kararını vermeyen Cenk, kulübü ile yapacağı görüşmenin ardından durumu değerlendirecek. 2018 Ocak'ta 'a transfer olan , ekibi ile çıktığı 57 maçta 10 gol attı, 6 asist yaptı.

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Son dakika: Beşiktaş'a Cenk Tosun transferinde 3 rakip!
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