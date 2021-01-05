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Son dakika: deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi... 'in 17. haftasında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta evinde ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 3 puan için sahaya çıkıyor. Deneyimli teknik adam , cezası nedeniyle bu akşam da kulübede olamayacak. Terim'in cezası bu müsabakayla birlikte sona erecek. Cimbom'da Terim'in yanı sıra 7 eksik daha var. Sakatlıkları bulunan Etebo, Feghouli ve Falcao ile yılbaşı kutlamasında yaralanan Omar takımını yalnız bırakacak. Öte yandan kart cezalısı olan , ve da Konya'ya karşı şans bulamayacak. Konyaspor-Galatasaray maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 5.1.2021 17:19 Son Güncelleme: 5.1.2021 18:10 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Konyaspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

SON DAKİKA: Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak zirveyi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, yeşil-beyazlı ekip karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Mücadele öncesinde birçok ekiği olan Aslan, 30 puanda. Konyaspor ise ligin geride kalan diliminde 19 puan topladı.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Konyaspor - Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi.

GALATASARAY: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Diagne.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK...

Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda bulunamayacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımdaki yerlerini alamayacak.

TERİM'İN CEZALI SON MAÇI...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası bugün sona erecek. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

SÜPER LİG'DEKİ SON DURUM...

Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.

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Son dakika: Galatasaray Konyaspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
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