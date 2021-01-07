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’den ikiz atağı

Ara transfer dönemi başladı. takımları transferlerini açıklamaya başladı. 'de de transfer çalışmaları devam ediyor. 20 Minutes'in bir iddiasına göre Başakşehir, başarılı sağ bek oyuncusu 'in ikiz kardeşi olan 'yu transfer etmek istediği ortaya çıktı. Başakşehir, 'nın Nantes takımında forma giyen Fabio'nun transferi için nabız yokladı.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 00:36 ABONE OL
Başakşehir’den ikiz atağı

Başakşehir, sezon başında sağ bek Rafael'i kadrosuna katarken, şimdi de onun ikiz kardeşi Fabio'yu transfer etmek istediği belirtildi. 20 Minutes'in iddiasına göre; Manchester United altyapısından yetişen ikizleri bir araya getirmek isteyen İstanbul temsilcisi, Fransa'da Nantes kulübünde oynayan Fabio'nun transferi için nabız yokladı. İki futbolcu da sağ bekte forma giyerken, Başakşehir, ikizleri aynı takımda buluşturup Rafael'in performansının artmasına yardımcı olacağını düşündüğü haberde yer verildi.

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Başakşehir’den ikiz atağı
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