Başakşehir’den ikiz atağı

Başakşehir, sezon başında sağ bek Rafael'i kadrosuna katarken, şimdi de onun ikiz kardeşi Fabio'yu transfer etmek istediği belirtildi. 20 Minutes'in iddiasına göre; Manchester United altyapısından yetişen ikizleri bir araya getirmek isteyen İstanbul temsilcisi, Fransa'da Nantes kulübünde oynayan Fabio'nun transferi için nabız yokladı. İki futbolcu da sağ bekte forma giyerken, Başakşehir, ikizleri aynı takımda buluşturup Rafael'in performansının artmasına yardımcı olacağını düşündüğü haberde yer verildi.