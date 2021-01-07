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18. hafta maçları kapsamında ile yeşil sahada bir araya gelecek. Ligde en son oynadığı Konyaspor maçında 4-3’lük skorla mağlup olarak yaşadığı puan kaybını telafi etmek isteyen sarı-kırmızılı takım, evinde oynayacağı maçta Başkent ekibini mağlup ederek şampiyonluk yarışından kopmamayı hedefliyor. Öte yandan maçı izlemek takımını desteklemek isteyen futbolseverler Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? gibi sorulara cevap arıyor. İşte Galatasaray Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detayları…

Giriş Tarihi: 8.1.2021 02:01 Son Güncelleme: 8.1.2021 02:01 ABONE OL
Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 18 haftası, Galatasaray - Gençlerbirliği mücadelesine sahne olmaya hazırlanıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve tek beraberlik alan ev sahibi Galatasaray, 30 puanla 5. sırada yer alırken, İstanbul deplasmanına gelen Başkent ekibi Gençlerbirliği elde ettiği 19 puanla 16. Sırada bulunuyor. Diğer taraftan mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler maça ilişkin detayları Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularıyla araştırıyor.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 18. Hafta Galatasaray Gençlerbirliği maçına ilişkin canlı yayın kanalı bilgileri ve diğer tüm detaylar şöyle;

18. hafta Galatasaray Gençlerbirliği mücadelesinde ilk düdük, 9 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da çalacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, son oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında tam süre alan oyuncular günü aktif yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise teknik çalışma ile başladıkları idmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise bölgesel taktik çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak.



SÜPER LİG'DE 18. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 Ocak Cumartesi:

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu
  • 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
  • 16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
  • 19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

10 Ocak Pazar:

  • 13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
  • 19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

11 Ocak Pazartesi:

  • 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
  • 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

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Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?
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