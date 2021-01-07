Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 18 haftası, Galatasaray - Gençlerbirliği mücadelesine sahne olmaya hazırlanıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve tek beraberlik alan ev sahibi Galatasaray, 30 puanla 5. sırada yer alırken, İstanbul deplasmanına gelen Başkent ekibi Gençlerbirliği elde ettiği 19 puanla 16. Sırada bulunuyor. Diğer taraftan mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler maça ilişkin detayları Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularıyla araştırıyor.
Süper Lig 18. Hafta Galatasaray Gençlerbirliği maçına ilişkin canlı yayın kanalı bilgileri ve diğer tüm detaylar şöyle;
18. hafta Galatasaray Gençlerbirliği mücadelesinde ilk düdük, 9 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da çalacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, son oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında tam süre alan oyuncular günü aktif yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise teknik çalışma ile başladıkları idmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise bölgesel taktik çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlığı bulunan futbolculardan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
9 Ocak Cumartesi:
10 Ocak Pazar:
11 Ocak Pazartesi: