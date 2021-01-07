Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 18 haftası, Galatasaray - Gençlerbirliği mücadelesine sahne olmaya hazırlanıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve tek beraberlik alan ev sahibi Galatasaray, 30 puanla 5. sırada yer alırken, İstanbul deplasmanına gelen Başkent ekibi Gençlerbirliği elde ettiği 19 puanla 16. Sırada bulunuyor. Diğer taraftan mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler maça ilişkin detayları Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularıyla araştırıyor.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 18. Hafta Galatasaray Gençlerbirliği maçına ilişkin canlı yayın kanalı bilgileri ve diğer tüm detaylar şöyle;