Atan, skora baksın!

Erol Bulut, topu bilerek Alanyaspor’a verdiklerini vurgulayarak, “Bizden iki gün fazla dinlendiler. Biz de buna göre oynadık” derken, Alanya’nın hocası Çağdaş Atan’ın eleştirileri üzerine “Sadece skora baksın” yorumunu yaptı
Giriş Tarihi: 8.1.2021ABONE OL
Eski takımı Alanyaspor'a karşı ilk kez rakip olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut üç puan için mutlu olduğunu söyledi. Bulut, "Gaziantep maçının ikinci yarısı iyi oynasak da o maçı kazanamamıştık ama devamı geldi. . Üç maçta maksimum puan aldığımız için mutluyum" dedi. Topu Alanyaspor'a verdiklerini vurgulayan Bulut, "Topu yüzde 70 rakibeverdiler diyorlar. Bizim düşüncemizde buydu. Rakibimiz iki günfazla dinlendi. Üzüntülü olduğumuztaraf yakaladığımız pozisyonlarıdaha iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Bulut, Alanya'nın hocası Çağdaş Atan'ın, "Beş büyük ligde Fenerbahçe gibi oynayıp şampiyon olan yok" eleştirisi sorulunca "Yorum yapmak istemiyorum. Sadece skora baksın" yanıtını verdi.
EROL BULUT'TAN MESUT YORUMU
Erol Bulut, Mesut Özil'in transferi için ise, "Önümüzdeki günlerde o ve diğer isimler hakkındaki durum netleşecek. Şu an bir şey söyleyemeyeceğim burada olmadığından dolayı. Gerçekleşirse ondan sonra bakarız" dedi.
VALENCİA: KAÇIRDIM AMA YİNE ATARIM
Fenerbahçe adına 67'nci dakikada bir penaltıyı kullanamayan Valencia, "Penaltı konusunda söyleyecek bir şeyim yok. Evet kaçtı ama hocamız 'bir daha at derse' yine kullanacağım. Bazen bazı şeylerin önüne geçme şansınız yok ama bunlara dikkat etmeye çalışacağım" dedi.