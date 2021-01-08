Atan, skora baksın!

Eski takımı Alanyaspor'a karşı ilk kez rakip olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut üç puan için mutlu olduğunu söyledi. Bulut, "Gaziantep maçının ikinci yarısı iyi oynasak da o maçı kazanamamıştık ama devamı geldi. . Üç maçta maksimum puan aldığımız için mutluyum" dedi. Topu Alanyaspor'a verdiklerini vurgulayan Bulut,diye konuştu. Bulut, Alanya'nın hocası Çağdaş Atan'ın, "Beş büyük ligde Fenerbahçe gibi oynayıp şampiyon olan yok" eleştirisi sorulunca "Yorum yapmak istemiyorum. Sadece skora baksın" yanıtını verdi.Erol Bulut, Mesut Özil'in transferi için ise, "Önümüzdeki günlerde o ve diğer isimler hakkındaki durum netleşecek. Şu an bir şey söyleyemeyeceğim burada olmadığından dolayı. Gerçekleşirse ondan sonra bakarız" dedi.Fenerbahçe adına 67'nci dakikada bir penaltıyı kullanamayan Valencia, "Penaltı konusunda söyleyecek bir şeyim yok. Evet kaçtı ama hocamız 'bir daha at derse' yine kullanacağım. Bazen bazı şeylerin önüne geçme şansınız yok ama bunlara dikkat etmeye çalışacağım" dedi.