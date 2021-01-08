Falcao pes etti: Gidiyorum

Büyük bir beklentiyle geldiği Galatasaray'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oynadığından daha fazlasını tedavi olarak geçiren Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı. Kulübeden girdiği Antalya maçında 28 dakika sonra sağ üst adalesini tutarak çıkan ve 6 hafta daha takımdan ayrı kalacağı açıklanan Kolombiyalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Amerika'da Inter Miami ile görüştüğü söylenen tecrübeli oyuncuya,dedi.Falcao ise,karşılığını vererek bu ayiçinde yolları ayırmaya sıcak bakabileceğinisöylediği öğrenildi.Galatasaray kariyerinin 182 gününü tedavi olarak geçiren Radamel Falcao, bu sürede 6 kez sakatlandı. 5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 maç kaçırdı.KONYA'DAN yenilgiyle dönen Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de değişiklikler olacak. Savunmanın solunda dökülen Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir forma giyecek. Saracchi'nin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, Uruguaylı sol beki 5 milyon Euro'ya satmaya hazır olan Leipzig'e olumsuz cevap verdi. Saracchi kiralık sözleşmesi bitince sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak.G.Saray'ın İrfan Can'ın transferinde takasta kullanmak istediği Diagne dün "İnsanlar konuşmayı sürdürsün, ben de gol atmaya devam edeceğim" mesajını paylaştı