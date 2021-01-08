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Falcao pes etti: Gidiyorum

Sarı-kırmızılı yönetimin, “Bonservisini verelim, yolları ayıralım” dediği Radamel Falcao, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle özür dileyerek gitmeye sıcak baktı

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Falcao pes etti: Gidiyorum
Büyük bir beklentiyle geldiği Galatasaray'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oynadığından daha fazlasını tedavi olarak geçiren Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı. Kulübeden girdiği Antalya maçında 28 dakika sonra sağ üst adalesini tutarak çıkan ve 6 hafta daha takımdan ayrı kalacağı açıklanan Kolombiyalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Amerika'da Inter Miami ile görüştüğü söylenen tecrübeli oyuncuya, "Takımda en çok kazanan isimsin. Ancak sakatlıklar yüzünden senden faydalanamadık. Bonservisini verelim, yolları ayıralım" dedi.

BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM
Falcao ise, "Ben de çok üzgünüm. Sizlerden de özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim" karşılığını vererek bu ay içinde yolları ayırmaya sıcak bakabileceğini söylediği öğrenildi.

G.SARAY'DA 6. SAKATLIĞINI YAŞADI
Galatasaray kariyerinin 182 gününü tedavi olarak geçiren Radamel Falcao, bu sürede 6 kez sakatlandı. 5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 maç kaçırdı.

KONYA FATURASI SARACCHİ'YE ÇIKTI
KONYA'DAN yenilgiyle dönen Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de değişiklikler olacak. Savunmanın solunda dökülen Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir forma giyecek. Saracchi'nin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, Uruguaylı sol beki 5 milyon Euro'ya satmaya hazır olan Leipzig'e olumsuz cevap verdi. Saracchi kiralık sözleşmesi bitince sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak.

İSYAN ETTİ!
G.Saray'ın İrfan Can'ın transferinde takasta kullanmak istediği Diagne dün "İnsanlar konuşmayı sürdürsün, ben de gol atmaya devam edeceğim" mesajını paylaştı

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