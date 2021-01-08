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Kaleye Erhan takviyesi

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Kaleye Erhan takviyesi
SEZON başında kaleci istemeyen Sergen Yalçın, Ersin ve Utku'nun performanslarından son derece memnun. Ancak sezonun geri kalanında olası sakatlık, ceza ve Koronavirüs sorunlarından dolayı siyah-beyazlılarda kaleci transferi de gündeme geldi. Yönetimin, bu doğrultuda Erhan Erentürk için TFF 1. Lig ekibi Altınordu'ya teklifte bulunduğu öğrenildi. Daha önce 25 yaşındaki kaleciye talip olan Antalyaspor'u geri çeviren İzmir kulübü, Beşiktaş'a ise "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verdi. Ancak siyah-beyazlıların talebi doğrultusunda hafta başında ikinci bir görüşme olacağı belirtildi.

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Kaleye Erhan takviyesi
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