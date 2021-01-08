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para basacak!

Beşiktaşlı yöneticiler, ligde 10 gole ulaşan Kanadalı forvet için “Sezon sonu çift haneli rakamlara Avrupa’ya göndereceğiz. Ona inandık, güvendik ve karşılığını aldık” dedi

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Larin para basacak!
Beşiktaş, sezon başında Cyle Larin için gelen teklifleri yetersiz bularak geri çevirmiş, teknik heyetle birlikte takımda kalması yönünde karar alınmıştı. Siyah-beyazlılar, ortaya koyduğu performans sonrası 24 yaşındaki futbolcudan mali olarak büyük bir beklenti içerisine girdi. 10'u lig olmak üzere toplamda 12 kez ağları sarsan Kanadalı forveti ara transferde satmayı düşünmeyen yönetim, bu planı sezon sonunda hayata geçirecek. Beşiktaşlı idareciler, "Larin'i sezon sonu çift haneli rakamlara Avrupa'ya göndereceğiz. Ona inandık, güvendik ve karşılığını aldık. Ligin kalan bölümünde de takıma büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.


SORU
Beşiktaş'ta Larin çıkışta, Aboubakar formda.. Sergen Yalçın, Mandzukic'i istiyor.. Sizce bu transfere gerek var mı ?


ALİ GÜLTİKEN
Alınırsa Beşiktaş'a büyük fayda sağlar
Lig çok uzun. Daha önümüzde oynanmamış çok maç var. Aynı zamanda maç takvimi de yoğun. Bu süreç aynı şekilde devam edecek. O yüzden takım içinde etkili bir rekabete her zaman ihtiyaç olur. Mandzukic, önemli ve kariyeri tartışılmayacak bir oyuncu. Kağıt üzerinde hiçbir şüphe barındıracak bir oyuncu da değil. Maddi imkanlarda anlaşma sağlanırsa alınması çok büyük fayda sağlar.

BÜLENT TİMURLENK
Aboubakar ile birlikte rahatlıkla oynayabilir
Güven Yalçın'ın son performansı bile Beşiktaş'ın santrfor alması için yeterli sebep. Takım çok iyi giderken Larin de kanatlarda iş yaparken, bütün sezonun yükünü Aboubakar'ın sırtına yüklemek yumurtaları bir sepette tutmak gibi. Sergen Yalçın bu riski almaz. Mandzukic, çok tecrübeli ve fiziğiyle rakip defansları yıprattığı kadar, son vuruşlarıyla da buralara gelmiş son 10 yılın önemli santrforlarından... Beşiktaş onu kadrosuna katarsa doğru iş yapar. Geldiği taktirde elbette ilk merak edilen Aboubakar ile birlikte oynar mı sorusu olacak. Mandzukic en önde, Aboubakar arkasında olduğu 4-4-1-1 sistemi rahatlıkla oynanır.

FATİH DOĞAN
Transferi risk olur Kenan'ı tercih ederim
Beşiktaş gümbür gümbür yola devam ediyor. Dış kulvardan gedip meşhur yarış atı Bolt Pilot gibi rakiplerinin önüne geçti. Bunu yaparken rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'a göre daha az bir bütçe ile yaklaşık 40 milyon Euro ile yaptı. Öyle bir çıkış yaptı ki "Beşiktaş'ın olduğu yerde umut bitmez" sözünü hatırlattı. Beşiktaş takım olarak yıldız… O yüzden bu havayı korumak lazım. Mandzukic transferinde her adım ölçülerek, biçilerek atılmalı. Takımın havasını maaş dengesizliği bozar. Beşiktaş yönetiminin 6 ay için teklif etiği 1 milyon Euro maaş ile yeniden futbola dönüş teklifini Mandzukic kabul ederse müthiş bir transfer olur. Ancak 2.5 yıllık anlaşma, 4 milyon Euro yıllık maaş ödemek zorunda kalırsa büyük risk alır. Benim görüşüm Beşiktaş'ın bu paraları ödeyecek limiti yok. Ama oldu da açılırsa ve alma imkanı doğarsa genç ve potansiyeli olan Kenan Karaman'ı tercih ederim…

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