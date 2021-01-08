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Nefes nefese

‘önce savunma’ dediği maçta ’u devirip, üçte üç yaptı. Topu rakibine veren ve kontrataklarla gol arayan sarılacivertliler Sinan'ın nefis golüyle öne geçti. İkinci yarıda Valencia ile penaltı kaçıran Kanarya, Pelkas'la 2-0'ı buldu. Babacar'ın penaltısı ile umutlanan Alanyaspor, karşısında kaleci Altay'ı buldu. Önce Babacar'ın kafasını ardından da Moubandje'nin füzesini kurtaran Altay üç puanı mühürledi. Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde 2. sıraya yükselip lider Beşiktaş'ın ensesine yapıştı

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
ALTAY'IN DUYGUSAL GECESİ
Kalesine gelen 8 isabetli şutta sadece bir penaltı golüne engel olamayan Fenerbahçe kalecisi Altay maçın ardından şunları söyledi: "Benim için çok zor bir maçtı. Beraber büyüdüğüm kuzenimi toprağa verdim; onu kaybettim. Kampa da geç katıldım. Duygusal anlamda yoğun bir gece yaşadım. Ailemin yanında bulundum ama ikinci ailem de burada. Onların da yanında olmalıydım. 3 puan bizim için önemliydi. Sahadan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyum. Bu galibiyeti dün kaybettiğim kuzenime armağan ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Gol attığımızda aklıma kuzenim geldi. Dediğim gibi buruk bir sevinç var. Galibiyetlere devam ederek ligi en iyi noktada tamamlarız inşallah. Hedefimiz şampiyonluk."

ZİNCİRİN SON HALKASI SİNAN
Bu sezon skora 15 futbolcunun katkı verdiği Fenerbahçe'de gol atan 16'ncı isim Sinan Gümüş oldu. Sezon başında transfer edilen tecrübeli oyuncu ikinci kez ilk 11'de forma giyerken, attığı mükemmel golle de siftah yaptı.

PELKAS HIZINI ALDI
Alanyaspor karşısında takımının ikinci golünü atan Pelkas son üç maçında da skora katkı yapmayı başardı. Yunan futbolcu Gaziantep ve Alanya karşısında golü bulurken, Kasımpaşa mücadelesinde ise gol pası vermişti.

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Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bu alanda detaylı analize başlanılan 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en az isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.

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İstanbul takımları ile oynadığı son 5 maçı da kazanan Alanyaspor'un bu serisi dün sona erdi.

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