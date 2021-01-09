Abdulkadir’e izin çıkmadı!

Trabzonspor yönetimi daha önce takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Abdulkadir Parmak’ın bu talebini geri çevirdi. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde sorunlar çözüldü ve takımla yola devam etmesi kararlaştırıldı
Trabzonspor'da sergilediği performansın eleştirildiği haftalarda bir taraftarın hakarete varan tepkisiyle karşılaşan ve ardından bu tepkilerin artması üzerine takımdan ayrılmayı düşünen Abdulkadir Parmak, yapılan görüşme sonrası bu kararından vazgeçti. Bordo-mavili futbolcuya hem teknik ekiphem de yönetim kurulutarafından moral konuşmaları yapıldığı, 26 yaşındaki orta sahanın da ayrılma fikrinden vazgeçerek motivasyonunu lige verdiği öğrenildi.
ENZO PEREZ TRANSFERİ ZORA GİRDİ
Öte yandan transfer listesindeki isimlerden Enzo Perez ile ilgili olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun menajerinin taleplerinin artması ve taraftarların da 34 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılmaması için kulübe baskı yapması nedeniyle iyi giden görüşmelerin yönü olumsuza doğru çevrildi.
TRABZONSPORLU İSİMLER GÖZDE!
Trabzonspor'da forma şansı bulamayan oyunculardan Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz ve Hakan Yeşil gibi isimlere farklı takımlardan kiralama teklifleri geliyor. Teknik ekibin bu oyuncularla ilgili kararı yapılacak olan transferlere göre vermeyi planladığı öğrenildi.
YUNUS MALLI'YA İLK TEKLİF GİTTİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Wolfsburg ile yol ayrımında olan Yunus Mallı için bir süredir nabız yokluyordu. Ancak önceki gün bordomavili takım oyuncunun menajeriyle direkt iletişime geçerek ilk teması sağladı.