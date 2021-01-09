Abdulkadir’e izin çıkmadı!

Trabzonspor'da sergilediği performansın eleştirildiği haftalarda bir taraftarın hakarete varan tepkisiyle karşılaşan ve ardından bu tepkilerin artması üzerine takımdan ayrılmayı düşünen Abdulkadir Parmak, yapılan görüşme sonrası bu kararından vazgeçti. Bordo-mavili futbolcuya26 yaşındaki orta sahanın da ayrılma fikrinden vazgeçerek motivasyonunu lige verdiği öğrenildi.Öte yandan transfer listesindeki isimlerden Enzo Perez ile ilgili olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun menajerinin taleplerinin artması ve taraftarların da 34 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılmaması için kulübe baskı yapması nedeniyle iyi giden görüşmelerin yönü olumsuza doğru çevrildi.Trabzonspor'da forma şansı bulamayan oyunculardan Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz ve Hakan Yeşil gibi isimlere farklı takımlardan kiralama teklifleri geliyor. Teknik ekibin bu oyuncularla ilgili kararı yapılacak olan transferlere göre vermeyi planladığı öğrenildi.Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Wolfsburg ile yol ayrımında olan Yunus Mallı için bir süredir nabız yokluyordu. Ancak önceki gün bordomavili takım oyuncunun menajeriyle direkt iletişime geçerek ilk teması sağladı.