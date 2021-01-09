İngiltere'de Samudio - Buğra olayı! 17 yaşındaki genç oyuncunun Fabinho ile forma değiştirilmesine müsade edilmedi

Aston Villa-Liverpool FA Cup karşılaşmasında ev sahibi takım, oyuncularının bir çoğunun Koronavirüs'e yakalanmasının ardından gençlerle sahaya çıktı. 4-1 yenilmeye engel olamayan genç futbolcular oynadığı futbolla alkış alırken, Aston Villa'nın tek golünü atan 17 yaşındaki Barry maç sonu hatıra kalması için Fabinho ile formalarını değişti. Ancak takımın yardımcı antrenörlerinden biri formasını geri almasını söyledi.

Fabinho'yu tünelde yakalayan 17 yaşındaki genç futbolcu aldığı formayı geri verirken, kendi formasını da almayı başardı. Daha sonra Fabinho'nun maç formasını genç oyuncuya verdiği ifade edildi. Akıllara ise geçtiğimiz aylarda Çaykur Rize ve Eskişehir arasında oynanan Türkiye Kupası maçında Eskişehirli Buğra'nın Samudio ile formasını değişmemesi geldi.