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İngiltere'de Samudio - Buğra olayı! 17 yaşındaki genç oyuncunun ile forma değiştirilmesine müsade edilmedi

Corona virüs yüzünden birçok oyuncusundan yoksun olan , FA Cup'taki maçına genç oyuncularıyla çıktı. Aston Villa'nın tek golünü atan Barry, maç sonunda Brezilyalı ile forma değiştiren Barry'nin hevesi kursağında kaldı. Aston Villa - Liverpool maçında yaşananlar Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçında Buğra ile Samudio arasında yaşananları hatırlattı.

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Giriş Tarihi: 9.1.2021 14:19 ABONE OL
İngiltere'de Samudio - Buğra olayı! 17 yaşındaki genç oyuncunun Fabinho ile forma değiştirilmesine müsade edilmedi

Aston Villa-Liverpool FA Cup karşılaşmasında ev sahibi takım, oyuncularının bir çoğunun Koronavirüs'e yakalanmasının ardından gençlerle sahaya çıktı. 4-1 yenilmeye engel olamayan genç futbolcular oynadığı futbolla alkış alırken, Aston Villa'nın tek golünü atan 17 yaşındaki Barry maç sonu hatıra kalması için Fabinho ile formalarını değişti. Ancak takımın yardımcı antrenörlerinden biri formasını geri almasını söyledi.

Fabinho'yu tünelde yakalayan 17 yaşındaki genç futbolcu aldığı formayı geri verirken, kendi formasını da almayı başardı. Daha sonra Fabinho'nun maç formasını genç oyuncuya verdiği ifade edildi. Akıllara ise geçtiğimiz aylarda Çaykur Rize ve Eskişehir arasında oynanan Türkiye Kupası maçında Eskişehirli Buğra'nın Samudio ile formasını değişmemesi geldi.

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İngiltere'de Samudio - Buğra olayı! 17 yaşındaki genç oyuncunun Fabinho ile forma değiştirilmesine müsade edilmedi
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