Mario Mandzukic Beşiktaş'a neler katar? Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı!

5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemiyle birlikte takımlar da transferlerini açıklamaya başladı. Beşiktaş'ta da Mario Mandzukic sesleri yükselmeye başladı. Hırvat golcünün transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ta sistem nasıl işleyecek? Sergen Yalçın, Mandzukic'i nasıl kullanabilir? SABAH gazetesi spor yazarları transferin gerçekleşmesi halinde Mandzukic'in takıma neler katabileceği konusundaki görüşlerini dile getirdi.
Diğer yandan Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı dorukta. Fenerbahçe'de Mesut Özil'in gelmesiyle birlikte oyun sistemi nasıl şekillenecek? Galatasaray ve Trabzonspor cephesinde neler yaşanıyor? İşte Murat Özbostan moderatörlüğünde gerçekleşen 4 büyüklerin transfer gündemi hakkındaki soru-cevap bölümü...
SORU: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı zirveye oturttu. Bu başarı nasıl yakalandı? Bu takıma transfer şart mı? Mandzukic ile görüştüklerini söyledi Sergen hoca...
ALİ GÜLTEKİN: Sergen hocanın yarattığı güven duygusunun kriz dönemlerinde önemli bir etken olduğunu gördük. Bunun yanında maç maç uyguladığı strateji ve maçına göre taktikler başarıda önemli rol oynadı. Bir diğer etken de eldeki oyuncuları eğiten ve geliştiren bir teknik adam yönünü ortaya koydu ki bu da gelişimin en büyük anahtarı oldu. Transfer için Mandzukic çok önemli bir isim. Beşiktaş'a da güç katacaktır. Bunun yanında marka değeri açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.
İSKENDER GÜNEN: Sezon başı görüntüsünden çok farklı Beşiktaş. Sergen Yalçın'ın bu gelinen noktada büyük bir payı var. Sergen Yalçın'ın bir başka başarısı ise bir kenara itilmiş, öz güvenlerini yitirmiş oyuncuları tekrar takıma kazandırması. Örneğin; Oğuzhan ve Larin. Şu anda Beşiktaş'ın rakiplerin durumuna göre farklı oyun planları olan bir takım görüntüsü var. Kupa ve lig maçlarının yoğunluğu göz önüne getirildiğinde en az iki oyuncuya gereksinimleri olduğunu düşünüyorum. Özellikle Aboubakar'ın sakatlığında sorun yaşayabilirler.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın başarı anahtarı: Sevgi, dostluk, arkadaşlık ve adalet. Sergen Yalçın, 6-0'lık Rize maçı sonrası Beşiktaş'ın başarısını şöyle açıkladı: "İyi bir kadromuz, kaliteli ve karakterli oyuncularımız var. Birbirlerini çok seviyorlar. Hepsi 'birimiz hepimiz için' anlayışıyla mücadele ediyor." Sergen Yalçın çok iyi bir futbol aşçısı olduğunu kanıtladı. Beşiktaş'ın hücum hattı atletik yapılı oyunculardan kurulu. N'Koudou-Aboubakar-Larin üçlüsü, Metin-Ali-Feyyaz üçlüsüne benziyor. Hızlı hareket edip hücuma hızlı kalkıyorlar. Mandzukic büyük bir golcü. Ancak klasik bir santrfor olarak görev yapar. Sergen hoca acaba oyunu Mandzukic üzerine kurar mı? Çünkü mevcut oyun yapısı Mandzukic ile bağdaşmaz. Beşiktaş, Mandzukic'e göre oynarsa hızlı hücum anlayışını kaybeder.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ligde 3 orta sahası da pres yapan ve devamlılık sağlayan oyuncular yalnız Beşiktaş'ta var. Bu yüzden de hiçbir zaman rakiplere oyunda devamlılık şansı vermiyor Beşiktaş. Aynı zamanda da geri dörtlüsü orta sahadaki etkili pres sayesinde rahatlıyor. Son 5 maçta kalesinde gol görmeyişinin nedeni de budur. Transfer konusunda ise böyle zorlu bir maç trafiğinde mutlaka bir-iki oyuncu takviyesi olmalıdır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Elindeki kadro kalitesinden maksimum verimi almayı başaran, buna en uygun oyunu bulan Sergen Yalçın oldu. Doğru ve tempolu oyuncular buldular. Kadroyu önde ve yüksek nabızla oynamaya ikna ettiler. Kendilerini koruyan ve kazandıran sistemi buldular. Her takıma transfer lazım. Ama ligin en çok gol atan takımına ilk alınması gereken "golcü" mü olmalı? Yalçın'ın dediği gibi eğer şartlar zorlanacaksa, strateji doğru belirlenmeli.
Mesut Özil'i transfer etmek için gün sayan Fenerbahçe'de heyecan dorukta.
SORU: Mesut Özil Fenerbahçeli oldu. Sponsor desteği ile bu transfer gerçekleşecek. Bu Fenerbahçe'ye Mesut ne katar?
GÜRCAN BİLGİÇ: Bir rüya gerçekleşiyor. Evinde Dünya Kupası sevinç fotoğrafı olan, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'den hatıra formaları olan bir oyuncu. Hem camiaya hem de takıma güven veren, zor anlarda devreye girecek, gerçek bir yıldız alınıyor. Takıma neler katacağını hayal ediyoruz ama gerçekler için bekleyeceğiz. Uzun zamandır oynamıyor, fizik olarak ne durumda bilmiyoruz. Yetenek kaybolmaz ama kış şartları, Süper Lig'in sertliği, rakiplerin dikkatini üstüne toplayacak olması Mesut'u zor sınavlara sokacak.
ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe'yi Avrupa'da ve dünyada isim olarak gündeme getiriş şekliyle önemli bir marka yüzü olur. Taraftara ve camiaya da heyecan getirir. Sağlıklı bir Mesut'un büyük katkısı olacaktır.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe bu transferi yaparak rakipleri üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturacaktır. F.Bahçe'de artık oyun planı Mesut Özil'e göre kurulacaktır. Hatta hangi oyuncularla oynayacağını da Mesut Özil belirleyecektir. Erol Bulut, Mesut'a ayak uydurursa göreve devam eder, uyduramazsa Özil'in belirleyeceği bir isim F.Bahçe'nin başına gelir. Çünkü bu tür oyuncularla çalışabilmek için kulübedeki teknik adamın da CV'si çok güçlü olmalıdır.
1 YILDIR OYNAMAMASI CİDDİ SORUN
İSKENDER GÜNEN: Mesut Özil tartışılmayacak bir oyuncu. Kariyeri belli. Savunmanın kilidini açan final paslarını en doğru yapan, yaratıcı oyuncu tanımlaması yapabileceğimiz isimlerin başında geliyor. Yalnız F.Bahçe'ye ne denli katkı yapar, onu şu anda yorumlamak kolay değil. Çünkü 1 senedir futbol oynamadığı da bir gerçek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Sezon başından beri Erol Bulut'a yaptığım eleştirilerin iki odak noktası vardı. Birincisi; bu kadro riskli ofansif anlayışa uygun değil. İkincisi de gerçek yeri 10 numara olan Pelkas'ı kanat forveti olarak yanlış yerde kullanması. Kasımpaşa ve Alanya maçlarında Pelkas gerçek yerinde oynadı ve 6 puan geldi. Mesut konusunda da genel bir görüşüm var. Uzun süredir top oynamıyor. Bu bence en ciddi sorun.
TRABZONSPOR CEPHESİNDE NELER YAŞANIYOR?
SORU: Trabzonspor kazanma alışkanlığını yakalamak üzere. Avcı iyi yolda mı?
İSKENDER GÜNEN: Abdullah Avcı ile Trabzonspor takım olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Avcı'nın takıma yerleştirmek istediği sistem her geçen gün olumlu yönde gelişmekte. Kısıtlı kadroya rağmen bugün Trabzonspor'un geldiği nokta hiç de küçümsenmemeli. Transfer ayında özellikle orta alana biri oyun kurucu olmak üzere iki oyuncu katılabilirse ligin ikinci yarısında çok daha farklı ve istikrarlı bir yapıyla sahada yer alan bir Trabzonspor gerçeğiyle karşı karşıya kalabiliriz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Avcı'nın "1-0 takımı" yapması gerektiğini söyledim. Hoca da hiç maceraya girmeden takımını nakış gibi işledi. Önce rakibi kalesine getirmedi, sonra orta sahadaki pas kurgusunu inşa etmeye başladı. Kaliten yoksa oyunun olacak. Bunu en iyi bilen kişi var Trabzonspor'un başında. 1-0 kazanıyor, ahım-şahım futbol oynamıyor ve gelişmek için uğraşıyorlar. Birkaç kilit oyuncu alınırsa, Trabzonspor için her şey daha güzel olacak.
LEVENT TÜZEMEN: Avcı, Trabzon'da resmen şapkadan tavşan çıkartıyor. Yönettiği kadroya hiçbir oyuncuyu kendisi almadı. Dağınık, uyumsuz bir takımı toparladı. Kendisine ait olmayan oyuncular grubunu Avcı, kalitesiyle teknik adam takımı haline getirdi. Yapılacak nokta transferler Trabzonspor'u ikinci dönemin flaş takımı haline getirecektir.
GALATASARAY CEPHESİ: GÜÇLÜ OYUN KRİZİ YENER
SORU: Galatasaray bir iyi, bir kötü. Aslan'ın ilacı ne? Fatih Terim ne yapmalı?
ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray'ın kadrosunda iyi futbolcular var. Ancak bir santrforla bir orta sahaya da acil ihtiyaç var. Falcao'dan artık hiçbir katkı gelmez, Diagne sorunlu. Ama satmadan da alamama durumu var. Bakalım ne olacak...
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın oyun istikrarı mehter takımına benziyor. Kadro derinliğinin olmaması, G.Saray'a olumsuz yansıyor. Örneğin Feghouli'nin, Marcao'nun ve Taylan'ın yeri, oynamadıklarında dolmuyor. Yönetim, takımın yarışta olmasını istiyorsa transferleri bir an önce hayata geçirmelidir.
İSKENDER GÜNEN: Sezon başından beri istikrarlı bir yapıyı ortaya koyamayan takımların başında G.Saray var. Bir başka gerçek ise çok yetenekli oyunculardan kurulu bir kadrosu yok. Eksilmeler yaşandığında sorunların ortaya çıkması doğal. Bir de Konya maçında görüldü ki oyuncuların sorumsuzluğu bir başka sorun. Terim nasıl bir çözüm bulur, işi hiç kolay değil.
GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray'ın ilk on biri ile yedekleri arasında ciddi kalite farkı var. Eksiklerini kulübeden tamamladığında performansı da düşüyor. Rakibin direncini önceden erken golle, penaltıyla veya duran topla öne geçip kırıyorlardı. Sonra da bekleyip avladılar. Risk aldıkça, hata da yapıyorlar. Üç günlük maç periyodundan fizik olarak da en çok etkilenen takım oldular.
ALİ GÜLTİKEN: Aslında G.Saray güçlü bir oyun buldu ama son maçta deplasmanda atılan 3 gole rağmen maçı kazanamamış olması bireysel hatalardan kaynaklandı. G.Saray'ın bulduğu güçlü oyun, her şeye rağmen bu krizden daha iyi çıkacağını gösteriyor.