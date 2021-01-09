Mario Mandzukic Beşiktaş'a neler katar? Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı!

TRABZONSPOR CEPHESİNDE NELER YAŞANIYOR?

SORU: Trabzonspor kazanma alışkanlığını yakalamak üzere. Avcı iyi yolda mı?

İSKENDER GÜNEN: Abdullah Avcı ile Trabzonspor takım olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Avcı'nın takıma yerleştirmek istediği sistem her geçen gün olumlu yönde gelişmekte. Kısıtlı kadroya rağmen bugün Trabzonspor'un geldiği nokta hiç de küçümsenmemeli. Transfer ayında özellikle orta alana biri oyun kurucu olmak üzere iki oyuncu katılabilirse ligin ikinci yarısında çok daha farklı ve istikrarlı bir yapıyla sahada yer alan bir Trabzonspor gerçeğiyle karşı karşıya kalabiliriz.

GÜRCAN BİLGİÇ: Avcı'nın "1-0 takımı" yapması gerektiğini söyledim. Hoca da hiç maceraya girmeden takımını nakış gibi işledi. Önce rakibi kalesine getirmedi, sonra orta sahadaki pas kurgusunu inşa etmeye başladı. Kaliten yoksa oyunun olacak. Bunu en iyi bilen kişi var Trabzonspor'un başında. 1-0 kazanıyor, ahım-şahım futbol oynamıyor ve gelişmek için uğraşıyorlar. Birkaç kilit oyuncu alınırsa, Trabzonspor için her şey daha güzel olacak.

LEVENT TÜZEMEN: Avcı, Trabzon'da resmen şapkadan tavşan çıkartıyor. Yönettiği kadroya hiçbir oyuncuyu kendisi almadı. Dağınık, uyumsuz bir takımı toparladı. Kendisine ait olmayan oyuncular grubunu Avcı, kalitesiyle teknik adam takımı haline getirdi. Yapılacak nokta transferler Trabzonspor'u ikinci dönemin flaş takımı haline getirecektir.