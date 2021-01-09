Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de tüm planlar Mesut Özil transferi üzerine kuruldu. Son dakika bilgisine göre Mesut Özil ile Fenerbahçe transferinde Mesut'un Arsenal ile ilişkisi kesmesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun avukatları Arsenal ile görüşmeleri sürdürüyor. Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında 3.5 yıllık bir anlaşma söz konusu. İlk aylık maaşı Arsenal ve Fenerbahçe birlikte ödeyecek. Son dakika transfer bilgisini Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir aktardı.
A Spor canlı yayınında son dakika bilgilerini aktaran Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Mesut Özil gibi bir dünya markasını kadrosuna katarken sponsor destekleriyle birlikte makul fiyata oyuncuyu kadrosuna kattığını ifade etti.
FALCAO'NUN YARI FİYATINA MESUT ÖZİL!
Volkan Demir'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe kasasından Mesut Özil için 3.5 yıl için 10 milyon € çıkacak. Fenerbahçe, Falcao'nun yarı maliyetine Mesut Özil'i transfer etti. Oyuncunun Arsenal ile sözleşmeyi feshetmesi bekleniyor.
MESUT ÖZİL ŞUBAT AYINDA KATKI SAĞLAR!
"Mesut Özil, maça çıkmasa da takımla birlikte antrenman yaptı. Maç eksiği olduğu doğru, hazır bir şekilde gelmiyor fakat iki üç haftalık hazırlık süreciyle Mesut, en geç bir ay içerisinde Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Çok büyük bir fiziksel problemi yok. Mesut Özil, Şubat ayında Fenerbahçe'ye tam olarak uyum sağlar."
MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE KAÇ NUMARA GİYECEK?
"Forma numarasıyla ilgili iki iddia var. İddialardan biri Mesut Özil'in memleketinin plakası 67'i tercih edeceği... Bir diğer iddia ise Mesut Özil, 17 numaralı formayı tercih edebilir. Nabil Dirar'ın Fenerbahçe'den ayrılacağını varsayarsak 17 numara boşa çıkacak. Mesut Özil, 67 veya 17'yi tercih edecek.
SON DAKİKA HABERİ: OZAN TUFAN'A 10 MİLYON €'LUK RESMİ TEKLİF!
Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberlerini aktardı. Ozan Tufan'a hem İngiltere'den hem İtalya'dan hem Almanya'dan teklifler olduğunu belirten Volkan Demir; Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun Erzurum maçından sonra bu konuyu değerlendireceğini ifade etti.
HAKAN ÇALHANOĞLU İLE BULUŞUYORLAR MI?
Milan'ın şampiyonluk yürüyüşünün en dikkat çekici figürlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nun performansından memnun kalan Milan, şimdi de Ozan Tufan'ı gözüne kestirdi. İtalyanlar Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye yakında resmi teklif yapabilir. Ozan Tufan için en istekli kulüp ise Crystal Palace... Palace, Ozan için 10 milyon € teklif etti.
Volkan Demir Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil ile Galatasaraylı Falcao'yu böyle kıyasladı Video
Galatasaray'ın Falcao'da yaşadığı problemleri yaşamak istemeyen Kanarya, çözümü buldu. Özil için sponsor anlaşmaları yapan Kanarya, böylelikle kasasından çıkaracağı parayı oldukça düşürdü. Türk asıllı Alman futbolcunun transferinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Sponsor desteğiyle bu transferi gerçekleştiren sarı-lacivertilerin kasasından 3.5 yıllığına 10 milyon Euro'nun çıkacağı öğrenildi.
Mesut Özil'in yıllık maliyeti 2.5-3 milyon Euro civarında bir maaş olarak Fenerbahçe'ye yansıyacak.
32 yaşındaki futbolcu, iki farklı sponsorla yapacağı anlaşmalarla 10 milyon Euro civarında gelir elde edecek.
ROBİN VAN PERSİE ÖRNEK OLDU
Mesut Özil'in maliyetini mümkün olduğunca kulübe yansıtmamaya çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu konuda hedefini tutturdu.
Mesut Özil'in maaşının, Falcao'nun Galatasaray'a yıllık maliyetinin yarısı kadar olacağı ifade edildi.
Böylelikle Fenerbahçe, oyuncudan beklediği performansı alamaması durumunda mali riski azaltmış oldu.
Kulüp, Robin van Persie gibi transferlerde yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak böyle bir yola gitti.
'BÜTÜN MÜSLÜMAN ALEMİNDE SEVİLİYOR'
Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transferi memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde büyük heyecana neden oldu. Yıldız futbolcunun ilçeye bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan amcası Cevdet Özil, "Çok gurur verici bir şey. Kendisi bir gün F.Bahçe ya da Türkiye'de herhangi bir takımda oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de, Devrek'te ve tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. Kendisine başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.
CUMA PAYLAŞIMI
Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı. Yıldız futbolcu arka fonda Sultan Ahmet Camii'nin fotoğrafının yer aldığı paylaşımında İngilizce olarak İslam alimi Gazali'nin "En mutlu insanların, Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" sözüne ver verdi