Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de tüm planlar Mesut Özil transferi üzerine kuruldu. Son dakika bilgisine göre Mesut Özil ile Fenerbahçe transferinde Mesut'un Arsenal ile ilişkisi kesmesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun avukatları Arsenal ile görüşmeleri sürdürüyor. Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında 3.5 yıllık bir anlaşma söz konusu. İlk aylık maaşı Arsenal ve Fenerbahçe birlikte ödeyecek. Son dakika transfer bilgisini Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir aktardı.

A Spor canlı yayınında son dakika bilgilerini aktaran Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Mesut Özil gibi bir dünya markasını kadrosuna katarken sponsor destekleriyle birlikte makul fiyata oyuncuyu kadrosuna kattığını ifade etti.