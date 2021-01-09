Volkan Demir Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil ile Galatasaraylı Falcao'yu böyle kıyasladı Video

Fenerbahçe'nin transfer bombası dünyaca ünlü Arsenalli futbolcu Mesut Özil nasıl bir katkı sağlayacak? Yorumcu Volkan Demir, canlı yayında; Galatasaray'ın bekleneni veremeyen futbolcusu Falcao ile Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil kıyasladı...