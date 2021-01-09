Volkan Demir Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil ile Galatasaraylı Falcao'yu böyle kıyasladı Video
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Fenerbahçe'nin transfer bombası dünyaca ünlü Arsenalli futbolcu Mesut Özil nasıl bir katkı sağlayacak? Yorumcu Volkan Demir, canlı yayında; Galatasaray'ın bekleneni veremeyen futbolcusu Falcao ile Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil kıyasladı...