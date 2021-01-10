Aslan 6 kere kükredi

Sahasında 3 puanı koparıp alan Aslan, zorlu derbi öncesi Beşiktaş'a gözdağı verdisayısal olarak Gençlerbirliği'ne göre eksiği çoktu ancak kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan kalecibaşından beri Saracchi'den daha iyi görüntü çizenDiagne klas bir ayak içiyle henüz 27. saniyede gol perdesini açtı. Taylan'la birlikte takım içinde alternatifi olmayan Marcao skor 1-0 iken kaleyi karşısında bulan Sefa'ya zamanında kademeye girip izin vermedi.arası Belhanda nihayet 10 numara futbol oynadı.kaleci Übeyd'in hatalı geri pasında araya girip golünü attı ve devre bitmeden klas dokunuşla hat-trick yaptı.yarıda da Aslan'ın hızı kesilmedi. Acele ve hatalı kararla gole gittiği pozisyonda hakem tarafından durdurulan65'te oyuna giren isimlerden Kerem topla ilk buluştuğu pozisyonda penaltıyı aldı,Hat-trick yaparak geceye damga vuran Younes Belhanda, galibiyetin mimarı oldu. İnişli çıkışlı grafiğiyle bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Faslı 10 numara, gollerini taklalarla kutladı. En son Ekim 2013'te Dinamo Kiev formasıyla 3 gol sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesi öncesi de bir anlamda yönetime mesaj gönderdi. Belhanda maç sonrası, "Arda ile beraber attığımız gol çok güzeldi. Arda futbolu çok iyi biliyor ve bu tür pozisyonları kokluyor. Takım arkadaşlarım çok iyi oynadı. Hepsine selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.Gençlerbirliği'ni sahasında konuk eden Galatasaray'da Okan, Şener, Taylan, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Arda karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Sadece 4 yabancıyla başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, 11. haftasında Hatayspor maçlarına ise 6 yerli oyuncu ile mücadeleye başlamıştı.Bu sezon 8. golünü atan Diagne, soyunma odasında King Kong maskesi takıp takipçilerine canlı yayın yaptı.Gençlerbirliği maçında rakip kaleye ilk yarıda 4 gol atmayı başaran Galatasaray, sezonun en hızlı farkı açtığı maçını oynadı. Sarı-kırmızılı oyuncular ligin ilk haftasında oynanan Gaziantep maçının ilk 45 dakikasında 3 gol bulurken, dün akşam bu performansı geride bıraktı.