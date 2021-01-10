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Aslan 6 kere kükredi

Diagne’nin 27. saniyede sezonun en erken golüne imza attığı karşılaşmaya 15 dakika içinde 3 kez ağları sarsan damgasını vurdu. Oğulcan ve ’in (penaltı) farkı açtığı mücadelede kaptan Arda da iki asistle parladı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Aslan 6 kere kükredi
10 NUMARA TAKLA

Sahasında 3 puanı koparıp alan Aslan, zorlu derbi öncesi Beşiktaş'a gözdağı verdi
Galatasaray'ın sayısal olarak Gençlerbirliği'ne göre eksiği çoktu ancak kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan kaleci Übeyd Adıyaman ve önündeki dağınık savunma farklı sonucu belirledi. Sezon başından beri Saracchi'den daha iyi görüntü çizen Emre Taşdemir maç başlar başlamaz soldan bindirdi, Diagne klas bir ayak içiyle henüz 27. saniyede gol perdesini açtı. Taylan'la birlikte takım içinde alternatifi olmayan Marcao skor 1-0 iken kaleyi karşısında bulan Sefa'ya zamanında kademeye girip izin vermedi. 30-45 arası Belhanda nihayet 10 numara futbol oynadı. Ceza sahası dışından skoru 2-0'a taşıyan Faslı yıldız, kaleci Übeyd'in hatalı geri pasında araya girip golünü attı ve devre bitmeden klas dokunuşla hat-trick yaptı. İkinci yarıda da Aslan'ın hızı kesilmedi. Acele ve hatalı kararla gole gittiği pozisyonda hakem tarafından durdurulan Oğulcan, Emre Akbaba'nın uzun topunu köşeye yolladı. 65'te oyuna giren isimlerden Kerem topla ilk buluştuğu pozisyonda penaltıyı aldı, Babel de skoru 6-0'a taşıdı.

BELHANDA ŞAHLANDI
Hat-trick yaparak geceye damga vuran Younes Belhanda, galibiyetin mimarı oldu. İnişli çıkışlı grafiğiyle bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Faslı 10 numara, gollerini taklalarla kutladı. En son Ekim 2013'te Dinamo Kiev formasıyla 3 gol sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesi öncesi de bir anlamda yönetime mesaj gönderdi. Belhanda maç sonrası, "Arda ile beraber attığımız gol çok güzeldi. Arda futbolu çok iyi biliyor ve bu tür pozisyonları kokluyor. Takım arkadaşlarım çok iyi oynadı. Hepsine selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.

YERLİ MALI ASLAN
Gençlerbirliği'ni sahasında konuk eden Galatasaray'da Okan, Şener, Taylan, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Arda karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Sadece 4 yabancıyla başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, 11. haftasında Hatayspor maçlarına ise 6 yerli oyuncu ile mücadeleye başlamıştı.

DİAGNE COŞTU
Bu sezon 8. golünü atan Diagne, soyunma odasında King Kong maskesi takıp takipçilerine canlı yayın yaptı.

CİMBOM'DAN HIZ REKORU
Gençlerbirliği maçında rakip kaleye ilk yarıda 4 gol atmayı başaran Galatasaray, sezonun en hızlı farkı açtığı maçını oynadı. Sarı-kırmızılı oyuncular ligin ilk haftasında oynanan Gaziantep maçının ilk 45 dakikasında 3 gol bulurken, dün akşam bu performansı geride bıraktı.

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