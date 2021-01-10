Lider Beşiktaş Hatayspor deplasmanında! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ'TA STOPERLER CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

2 TAKIMIN KARNESİ

Hatayspor, Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 72'nci takım olacak. Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar rakip olduğu 71 ekibin tamamını en az bir kez mağlup etti.

Bu sezon evinde oynadığı sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Hatayspor (5G 2B), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (0-1 ve Trabzonspor).

Son iki deplasman maçını gol yemeden kazanan Beşiktaş, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son şampiyon olduğu 2016/17 sezonunda yakalamıştı (üç maç).