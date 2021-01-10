Son dakika! Beşiktaş ile Mandzukic arasındaki görüşmeler tıkandı! İşte son detaylar...

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 34 yaşındaki Mario Mandzukic, belki de kariyerinin son sözleşmesine imza atacak. Bu nedenle geleceğini garantiye almak istiyor.
Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuya önümüzdeki yarım sezon için 1 milyon Euro maaş, 300 bin Euro şampiyonluk primi ve 200 bin Euro başarı bonusu teklif etti.
Taraflar bu konuda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Ancak 2021-2022 sezonu için yapılan görüşmelerde önemli bir problem çıktı.
ALTERNATİFLERİ KENAN VE KOİTA
KARTAL, anlaşmanın bu bölümüne başarı odaklı opsiyon maddesi koymak istiyor. Yıldız futbolcunun düşüncesi ise mukavele süresinin net 1.5 yıl olması yönünde. Başka kulüplerin de ilgilendiği Hırvat forvete en ciddi teklif Beşiktaş'tan gelmiş durumda. Mandzukic'te sorun çıkma ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'un Türk yıldızı Kenan Karaman ve Kasımpaşa forması giyen Koita'yı da planları dahilinde tutuyor. Manduzkic'in yanı sıra bu iki oyuncu ile de temasalar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ HATAY
Üst üste oynadığı 5 maçtan galibiyetle ayrılan ve son olarak Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla deviren lider Beşiktaş, bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden Mensah, Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroya dahil edilmedi.