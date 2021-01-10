Son dakika! Beşiktaş ile Mandzukic arasındaki görüşmeler tıkandı! İşte son detaylar...



ALTERNATİFLERİ KENAN VE KOİTA

KARTAL, anlaşmanın bu bölümüne başarı odaklı opsiyon maddesi koymak istiyor. Yıldız futbolcunun düşüncesi ise mukavele süresinin net 1.5 yıl olması yönünde. Başka kulüplerin de ilgilendiği Hırvat forvete en ciddi teklif Beşiktaş'tan gelmiş durumda. Mandzukic'te sorun çıkma ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'un Türk yıldızı Kenan Karaman ve Kasımpaşa forması giyen Koita'yı da planları dahilinde tutuyor. Manduzkic'in yanı sıra bu iki oyuncu ile de temasalar devam ediyor.