Marcao: Ruhumuzu gösterdik!

G.Saray'ın tecrübeli savunmacısı Marcao, çok iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini belirterek şunları söyledi: "Takım olarak iyi savunma ve iyi hücum vardı. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Güzel bir galibiyet oldu. Gösterilen bu ruhtan dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.Fatih Terim'in sol bekte tercih ettiği Emre Taşdemir ise "Güzel bir galibiyet aldık.yorumunu yaptı.3 gün önce "Siz konuşun, ben gollerime devam edeceğim" mesajını paylaşarak hakkındaki yorumlara göndermede bulunan Diagne, gol perdesini açan isimdi. Henüz 27. saniyede ağları sarsarak bu sezon ligde atılan en erken golü kaydeden Senegalli oyuncu, kulübeye koşup yılbaşı gecesi gözünden yaralanan takım arkadaşı Omar'ın formasıyla sevincini yaşadı ve kalp işareti yaptı. Bu arada Diagne, Süper Lig'de 63 maçta 50 gol kaydetti.SKOR 5-0 iken Kerem'in düşürülmesiyle penaltı kazanan Galatasaray'da Diagne hemen koşup topu almaya gitti. Bu sırada Babel de penaltı noktasının üzerinde beklemeye başladı ve kaptanı Arda'ya atışı kullanmak istediğini söyledi. Diagne, Arda'dan gelen uyarıyla itiraz etmeden topu Babel'e bıraktı ve Hollandalı yıldız golünü attı.