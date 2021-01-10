Onyekuru yuvaya döndü

Galatasaray'da beklenen gelişme yaşandı ve ara transferin ilk hamlesi dün akşam Fatih Terim'in "İstiyorum" dediği Henry Onyekuru oldu. Oyuncuyu kiralamaya soğuk bakan Monaco, sarı-kırmızılılara 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kapıyı açtı. Cimbom yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Fransız kulübünü indirime zorladı. Bu süreçteOnyekuru da devreye girdi ve"Al-Jazira'dan gelen teklifi kabul etmiyorum.Galatasaray'a dönmek istiyorum" restini çekti. Sarı-kırmızılılar 3 milyon Euro ödemeyi göze alırken Monaco 5 milyon Euro'ya kadar indi. Orta noktada buluştukları öğrenilen taraflar, bu hafta içinde transferi resmiyete dökecek. Pazarlıkların olumlu sonuçlanması üzerine Nijeryalı yıldız dün ailesini İstanbul'a getirdi. 10 bavullakalıcı olarak ailesini Türkiye'de bırakanOnyekuru, Monaco'dan evraklarınıalmak üzere son kez Fransa'ya gitti.