Onyekuru yuvaya döndü

Galatasaray'da beklenen gelişme yaşandı ve ara transferin ilk hamlesi dün akşam Fatih Terim'in "İstiyorum" dediği Henry Onyekuru oldu. Oyuncuyu kiralamaya soğuk bakan Monaco, sarı-kırmızılılara 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kapıyı açtı. Cimbom yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Fransız kulübünü indirime zorladı.restini çekti. Sarı-kırmızılılar 3 milyon Euro ödemeyi göze alırken Monaco 5 milyon Euro'ya kadar indi. Orta noktada buluştukları öğrenilen taraflar, bu hafta içinde transferi resmiyete dökecek. Pazarlıkların olumlu sonuçlanması üzerine Nijeryalı yıldız dün ailesini İstanbul'a getirdi.