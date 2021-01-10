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Son dakika: 'den yayıncı kuruluşa tepki

Son dakika haberi... , resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla yayıncı kuruluş olan beIN Sports'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, bugün 'de oynanan - maçında Fenerbahçe'ye edilen küfürlerin ekranlara verilen seslerde yer almasının kasıtlı yapıldığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 19:08 Son Güncelleme: 10.1.2021 19:19 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki

Son dakika: Süper Lig'de bugün oynanan Fatih Karagümrük-Konyaspor maçında ekrana verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer aldığını ifade eden sarı-lacivertliler, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yayıncı kuruluşa sert tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe'nin beIN Sports'a yaptığı o açıklama:

"Bugün Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir.

Sezon başından bu yana; sınırını ve haddini aşan karar ve yaklaşımlarından dolayı yayıncı kuruluşu en üst düzeyde pek çok kez uyarmış ve tek beklentimizin yayıncı kuruluşa yakışan şekilde 'objektif, adil, tarafsız' bir politika olduğunu kendilerine iletmiştik.

Bu son gündemle beraber ise, yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe aleyhine atılan adımların artık kasıtlı şekilde akıl almaz boyuta getirildiği ve bu dakikadan sonra düzelmesinin kesinlikle mümkün olmayacağı netlik kazanmıştır.

Bununla birlikte bu yaşanan son olay tamamen göstermiştir ki peş peşe yaşanan tüm olayları teknik bir hata vb. söylemlerle açıklamaya çalışmak Fenerbahçe camiasının aklıyla alay etmektir.

Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

YAYINCI KURULUŞ ÖZÜR DİLEDİ...

Fenerbahçe'nin tepkisi sonrası beIN Sports'tan da açıklama geldi. Yayıncı kuruluş, sarı-lacivertli takımdan özür diledi.

İşte o açıklama:

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Son dakika: Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki
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