Son dakika: Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda yarın B.B Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Tolga Ciğerci ve Diego Perotti antrenmanı bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Sosa ve Kemal Ademi çalışmalarını salonda sürdürürken; Filip Novak ise sahada koşu çalışmalarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkacak özel uçakla Erzurum'a hareket edecek.



FENERBAHÇE'NİN BB ERZURUMSPOR MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin, yarın oynayacağı BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte Erzurum kafilesinde şu isimler yer aldı: