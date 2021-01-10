Vitor Hugo dönüyor

Süper Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet alarak yükselişe geçen Trabzonspor'a bay geçtiği haftada güzel bir haber geldi. Galatasaray karşılaşmasında sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kalan ve belindeki kas gerilmesi nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Vitor Hugo, geri dönüyor. Kadronun en önemli isimlerindenbiri olan Brezilyalıstoperin, 4 günlükiznin ardından başlayacakolan antrenmanlardatakımlaçalışmalara çakması bekleniyor.
AVCI'NIN ZOR KARARI
Hugo'nun yokluğunda stoperde iyi bir performans sergileyen Majid Hosseini'den de vazgeçmek istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı'yı Hugo, Edgar ve Hosseini arasında zor bir karar bekliyor.
BERAT TESTE GİRECEK
Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir, bugün yeni bir Covid-19 testine girecek. Oyuncunun testi negatif çıkarsa yarın bir test daha olup Trabzon'a gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Olumsuz bir durum yaşanmaması halinde salı günü takımla antrenmana çıkması beklenen 22 yaşındaki ön liberonun lisans işlemleri ise kulüp tarafından başlatıldı.
SLOVENYA'DAN STOJANOVİC İDDİASI
Trabzonspor'da transfer arayışları devam ederken yurt dışı kaynaklı haberler de arttı. Son olarak Sloven basını, Dinamo Zagreb'in 25 yaşındaki Sloven sağ beki Petar Stojanovic'in bordomavililerle anlaşma aşamasında olduğunu iddia etti.