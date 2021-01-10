Vitor Hugo dönüyor

Süper Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet alarak yükselişe geçen Trabzonspor'a bay geçtiği haftada güzel bir haber geldi. Galatasaray karşılaşmasında sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kalan ve belindeki kas gerilmesi nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Vitor Hugo, geri dönüyor.Hugo'nun yokluğunda stoperde iyi bir performans sergileyen Majid Hosseini'den de vazgeçmek istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı'yı Hugo, Edgar ve Hosseini arasında zor bir karar bekliyor.Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir, bugün yeni bir Covid-19 testine girecek. Oyuncunun testi negatif çıkarsa yarın bir test daha olup Trabzon'a gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Olumsuz bir durum yaşanmaması halinde salı günü takımla antrenmana çıkması beklenen 22 yaşındaki ön liberonun lisans işlemleri ise kulüp tarafından başlatıldı.Trabzonspor'da transfer arayışları devam ederken yurt dışı kaynaklı haberler de arttı. Son olarak Sloven basını, Dinamo Zagreb'in 25 yaşındaki Sloven sağ beki Petar Stojanovic'in bordomavililerle anlaşma aşamasında olduğunu iddia etti.