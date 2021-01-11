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Erzurumspor - maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe'nin maçı gündüz mü?

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurum'a konuk olacak 'de hedef galibiyet! Son üç maçını kazanan sarı lacivertliler bugün de sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 35'e yükseltmek istiyor. Erzurum - ? Fenerbahçe'nin maçı gündüz mü? Bu sorular bugün özellikle Fenerbahçe taraftarının araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte kritik mücadele öncesi son bilgiler...

Giriş Tarihi: 11.1.2021 10:00 ABONE OL
Erzurumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe'nin maçı gündüz mü?

Süper Lig'de bir dönem istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de Erol Bulut'un taktik değişiklikleri sonrasında başarılı sonuçlar gelmeye başladı. Thiam ve Sinan Gümüş'ün ilk 11'e monte edilmesi, Pelkas'ın 10 numaraya çekilmesi takımı ateşledi. Fenerbahçe'nin maçı kaçta? Erzurumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Genelde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları akşam oynandığı için futbolseverler bugün oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe maçının da akşam oynanacağını düşünüyor fakat kritik maç bugün saat 16:00'da başlayacak. Erzurum'daki soğuk hava şartları nedeniyle maç gündüz oynanacak.

ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bu kritik karşılaşma gündüz oynanacak. 16:00'da başlayacak maç beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın birinci yardımcısı Bahattin Duran, ikinci yardımcısı Ceyhun Sesigüzel, dördüncü hakem ise Onur Özütoprak. Mücadelinin VAR hakemi henüz açıklanmadı.

İŞTE İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ...

B.B ERZURUM: FARNOLLE, CENK AHMET, MİNA, HASAN, KAAN, BOUMAL, DONALD, OBERTAN, NOVİKADAS, EMRAH BAŞSAN, RİCARDO GOMES

FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, TİSSERAND, SERDAR AZİZ, CANER, LUİZ GUSTAVO, OZAN TUFAN, PELKAS, ENNER VALENCİA, SİNAN GÜMÜŞ, MAME THİAM

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Erzurumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe'nin maçı gündüz mü?
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