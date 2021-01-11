Erzurumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe'nin maçı gündüz mü?

ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bu kritik karşılaşma gündüz oynanacak. 16:00'da başlayacak maç beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın birinci yardımcısı Bahattin Duran, ikinci yardımcısı Ceyhun Sesigüzel, dördüncü hakem ise Onur Özütoprak. Mücadelinin VAR hakemi henüz açıklanmadı.