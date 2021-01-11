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Kartal’ın gardı düştü

Beşiktaş’ın 5 maçlık galibiyet serisi deplasmanında son buldu. Maçın başında Aboubakar'la öne geçen siyah-beyazlılar, Boupendza'ya 2 kez engel olamayınca geriye düştü. Larin skoru eşitledi ancak 3. golü bulamayan Beşiktaş, iki puanı çimlere gömdü. Beraberliğe rağmen liderliğini sürdüren Kara Kartal, Galatasaray derbisi öncesinde yara aldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Kartal’ın gardı düştü
Hatay'da maçın başlama düdüğüyle birlikte gelen karşılıklı hücumlar, golleri peş peşe getirdi. Beşiktaş'ın Aboubakar ile bulduğu gole üst üste iki yanıt vererek öne geçen ev sahibi ekipte Boupendza öne çıktı. İkinci devrede de sürekli olarak hareketli, topun birbirlerinin ceza sahası çevresinde olduğu bir oyun oynadı iki takım da. Hatayspor'un sahaya yayılışı ve topun bulunduğu alanı hızlı daraltması sebebiyle Beşiktaş, istediği oyunu kurmakta zorlandı. Dar alandan çıkamayan siyah-beyazlılar, istediği galibiyet golünü bulamadı. Kartal'ın bu maçtaki ciddi sıkıntılarından biri de savunmacıların yaptığı bireysel hatalar ve kontraya çıkışlardaki pas hatalarıydı. 5 maçtır gol yemeden kazanan Beşiktaş, Hatay'da zirve yarışının yanı sıra derbi öncesi de büyük önem taşıyan iki puan bırakmış oldu.

SAVUNMA S.O.S VERİYOR
Beşiktaş dün akşam Hatay'ın gol silahı Boupendza'yı durduramadı. Ancak yenilen iki golde de savunmanın büyük hatası vardı. İlk golde Ersin topu koltuğunun altından kaçırdı. İkincisinde ise Boupendza ceza sahası içini yol geçen hanı gibi kullanırken Welinton ve Vida pozisyonu izlemekle yetindi.

RACHİD GHEZZAL KALDIĞI YERDEN!
Sezon başında Leicester City'den kiralık olarak transfer edilen ve yaptığı asistlerle takıma büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal, iki haftalık aranın ardından sahalara geri döndü. Dün ilk 11'de görev alan Ghezzal, verdiği iki gol pasıyla asist sayısını 8'e çıkardı ve bu konudaki liderliğini sürdürdü.

VAR KARARIYLA OFSAYT
Akintola'nın 17. dakikada ağları bulan vuruşu VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol olarak sayılmadı. Sosyal medyada topun Welinton'dan geldiği belirtilirken, pozisyonun ofsayt olup olmadığı ise tartışma yarattı.

ALİ PALABIYIK 'DEVAM' DEDİ
90+2. dakikada Kamara, ceza sahasına girer girmez şutunu çekmek istedi. Ancak Larin ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hatay, penaltı kararı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, dünkü performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Oyunun hem savunma hem de hücum yönünde etkisiz kalan 31 yaşındaki futbolcunun, kale ağzından kaçırdığı gol ise taraftarlara saç baş yoldurdu.

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