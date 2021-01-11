Kartal’ın gardı düştü

Hatay'da maçın başlama düdüğüyle birlikte gelen karşılıklı hücumlar, golleri peş peşe getirdi. Beşiktaş'ın Aboubakar ile bulduğu gole üst üste iki yanıt vererek öne geçen ev sahibi ekipte Boupendza öne çıktı.devrede de sürekli olarak hareketli, topun birbirlerinin ceza sahası çevresinde olduğu bir oyun oynadı iki takım da.Dar alandan çıkamayan siyah-beyazlılar, istediği galibiyet golünü bulamadı.bu maçtaki ciddi sıkıntılarından biri de savunmacıların yaptığı bireysel hatalar ve kontraya çıkışlardaki pas hatalarıydı.Beşiktaş dün akşam Hatay'ın gol silahı Boupendza'yı durduramadı. Ancak yenilen iki golde de savunmanın büyük hatası vardı. İlk golde Ersin topu koltuğunun altından kaçırdı. İkincisinde ise Boupendza ceza sahası içini yol geçen hanı gibi kullanırken Welinton ve Vida pozisyonu izlemekle yetindi.Sezon başında Leicester City'den kiralık olarak transfer edilen ve yaptığı asistlerle takıma büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal, iki haftalık aranın ardından sahalara geri döndü. Dün ilk 11'de görev alan Ghezzal, verdiği iki gol pasıyla asist sayısını 8'e çıkardı ve bu konudaki liderliğini sürdürdü.Akintola'nın 17. dakikada ağları bulan vuruşu VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol olarak sayılmadı. Sosyal medyada topun Welinton'dan geldiği belirtilirken, pozisyonun ofsayt olup olmadığı ise tartışma yarattı.90+2. dakikada Kamara, ceza sahasına girer girmez şutunu çekmek istedi. Ancak Larin ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hatay, penaltı kararı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, dünkü performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Oyunun hem savunma hem de hücum yönünde etkisiz kalan 31 yaşındaki futbolcunun, kale ağzından kaçırdığı gol ise taraftarlara saç baş yoldurdu.